Mehrere Gerüchte haben bereits angedeutet, dass eine Handvoll von Design-Änderungen auf das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zukommen. Eine davon soll die Lautstärketasten betreffen, die laut einer neuen CAD-Zeichnung als eine einzige Taste im Stil einer Wippe umgesetzt werden könnte. Außerdem soll der bewegliche Stummschalter durch eine Taste ersetzt werden, da Apple angeblich von mechanischen Bedienelementen auf Solid-State-Tasten umsteigt.

Das iPhone 14 behielt die von Apple gewohnte Anordnung der Lautstärke- und Stummschalttasten bei: separate Tasten für Lauter und Leiser und ein mechanischer Schiebeschalter für die Stummschaltung. Nun verdichten sich die Gerüchte, dass Apple beim iPhone 15 Pro alle physischen Tasten durch Solid-State-Tasten ersetzen wird, einschließlich eines einzigen, neu gestalteten Lautstärkeschalters anstelle von zwei Tasten.

Bereits im Oktober 2022 behauptete der Analyst Ming-Chi Kuo, dass das kommende iPhone 15 Pro von mechanischen Tasten auf Solid-State-Tasten umsteigen wird. Er äußerte sich jedoch nicht dazu, ob diese Tasten neu gestaltet werden.

Jetzt sind durchgesickerte CAD-Zeichnungen und Renderings für die kommenden Smartphones aufgetaucht. Dabei sollen die Entwürfe laut dem YouTuber ZoneOfTech deutlich zeigen, dass die regulären zwei Lautstärketasten durch eine einzige lange Taste ersetzt werden. Darüber hinaus ist ZoneOfTech ebenso sicher, dass „der Stummschalter ebenfalls zu einem einzigen Druckknopf wechseln wird, anstelle des Auf- und Ab-Schalters, den wir jetzt haben.“

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.

While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB

— Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023