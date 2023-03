Am 03. März eines jeden Jahres wird der sogenannten „Welttag des Hörens“ begangen. Dabei handelt es sich um einen weltweiten Aktionstag, mit dem die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeinsam mit nationalen Partnern globale Aufmerksamkeit auf die Prävention und Versorgung von Hörminderungen und auf die Bedeutung des Gehörs lenken möchte. Alleine in Deutschland sind etwa 9,24 Millionen Menschen von Schwerhörigkeit betroffen, das sind über 11 Prozent der Bevölkerung. Um das Bewusstsein hierfür zu stärken, möchten wir euch auf einige Features aufmerksam machen, die iPhone, iPad, Apple Watch und AirPods für das Hörvermögen bieten.

iPhone, iPad, Apple Watch und AirPods bieten einige Features für das Hörvermögen

Wie man die Hörgesundheit ganz einfach im Alltag schützen und überwachen kann und wie Apple schwerhörige Menschen unterstützt, haben wir euch zusammengestellt.

Geräusche App

Die Geräusche App verfolgt die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen oder von eurem Kopfhörer und hilft euch zu erkennen, wann sie sich negativ auf Dein Gehör auswirken könnte.

Wenn ihr die Geräusche App auf der Apple Watch konfiguriert und einen kompatiblen Kopfhörer verbindet, zeigt euch das Kontrollzentrum, ob die über den Kopfhörer ausgegebenen Sounds zu intensiv werden.

Und alle eure Informationen werden in der Health App auf dem iPhone gespeichert, damit ihr sie euch jederzeit ansehen könnt.

Verwenden der Funktionen für die Kopfhörergeräuschpegel auf dem iPhone

Wenn die Kopfhörerlautstärke für einen bestimmten Zeitraum so hoch war, dass euer Gehör geschädigt werden könnte, kann euch das iPhone automatisch eine Mitteilung senden, dass ihr die Lautstärke reduzieren sollt.

Nachdem ihr eine Mitteilung erhalten habt, wird die Lautstärke automatisch reduziert, wenn ihr das nächste Mal eure Kopfhörer einsteckt oder über Bluetooth verbindet. Ihr könnt die Lautstärke gegebenenfalls wieder erhöhen.

Live Mithören

Das Feature „Live Mithören“ unterstützt euch bei Gesprächen in lauter Umgebung. Aktiviert einfach die Funktion und haltet euer Gerät in die Richtung derjenigen, mit denen ihr gerade sprecht. Audio wird vom Mikrofon des Geräts aufgenommen und an eure kabellosen Kopfhörer oder Hörgeräte „Made for iPhone“ übertragen. So könnt ihr viel deutlicher hören, was jemand gerade sagt.

Konversationsverstärkung

Konversationsverstärkung ist ein Feature für die AirPods Pro, mit dem ihr in überfüllten oder lauten Umgebungen besser in Verbindung bleiben könnt. Computational Audio und Beamforming Mikrofone fokussieren eure AirPods Pro auf die Stimme der Person direkt gegenüber von euch. Das macht es leichter, das Gesprochene von Hintergrundgeräuschen zu unterscheiden und in lauten Umgebungen Gespräche von Angesicht zu Angesicht zu führen.

Kopfhörer Anpassungen

Ob ihr gerade Musik hört, einen Film anseht oder telefoniert – mit den Kopfhörer Anpassungen könnt ihr alles optimal auf eure Hörbedürfnisse einstellen. Macht leise Sounds lauter und passt bestimmte Tonfrequenzen so an, wie es für euch am besten ist. Wenn ihr schon ein Audiogramm habt, könnt ihr es von einem Blatt oder einem PDF importieren. Und wenn nicht, könnt ihr mit mehreren Hörtests bis zu neun eigene Profile erstellen. Je nachdem, wie der Sound euch am besten gefällt.

Geräuscherkennung

Die Geräuscherkennung achtet auf bestimmte Geräusche und verwendet On‑Device Intelligenz, um euch zu informieren, wenn sie erkannt werden. Dieses Feature erkennt 15 unterschiedliche Geräusche – oder ihr könnt euer Gerät trainieren, um auf spezielle elektronische Geräusche in eurer Umgebung zu achten, wie etwa das Piepen von Küchengeräten, spezielle Alarmsignale oder Türklingeln. Wenn eine bestimmte Art von Geräusch oder Alarm erkannt wird, erhaltet ihr eine Mitteilung.

Sensorische Hinweise

Wenn etwas passiert, kann euch euer Gerät so informieren, dass ihr es bemerkt. Wählt optische oder vibrierende Alarmsignale für Telefon- und FaceTime Anrufe, neue SMS, empfangene und gesendete E‑Mails und Termine. Stellt ein LED Licht als Alarmsignal für eingehende Anrufe ein oder lasst euch von eurem iPhone ein Foto des Kontakts zeigen, der euch anruft. Wenn eine App eure Aufmerksamkeit braucht, kann euer Mac den Bildschirm aufblitzen lassen. Oder aktiviert die Taptic Engine auf eurer Apple Watch, wenn ihr unterwegs seid. So fühlst ihr, wenn ihr eine neue Nachricht bekommt.

Erweiterte Untertitel

Erweiterte Untertitel sind eine Textversion von Dialogen, nonverbaler Kommunikation, Musik und Toneffekten in einem Video. Sie sind in mehr als 40 Sprachen für Filme, Fernsehsendungen, Videos und Podcasts verfügbar und werden in Apps wie der Apple TV App unterstützt. Achtet einfach auf das CC Symbol. Personalisiere Untertitel mit unterschiedlichen Stilen und Schriftarten, um sie zum Beispiel größer und besser lesbar zu machen.

Siri

Siri, euer digitaler Assistent, kann euch bei euren alltäglichen Dingen unterstützen – einfach über die Tastatur. Mit dem Modus Siri einrichten bekommt ihr schnell und einfach die Unterstützung, die ihr brauchst, sogar auf eurer Apple Watch. Interagiert mit Siri über die Tastatur und das Textfeld auf der Apple Watch. Stellt Fragen, richtet Erinnerungen ein, gebt Befehle und vieles mehr.

Zum guten Schluss möchten wir euch noch auf die Apple Webseite zum Thema Barrierefreiheit und Hörvermögen hinweisen. Diese enthält viele weitere Informationen zum Thema.