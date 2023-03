Unter der Annahme, dass Apple Anfang September die neuen iPhone 15 Modelle präsentiert, so trennen uns noch rund sechs Monate von der Ankündigung. Traditionell intensivieren sich im Frühjahr eines jeden Jahres die Gerüchte zur kommenden iPhone-Generation. Auch in diesem Jahr sind in den letzten eins, zwei verstärkt Gerüchte zum iPhone 15 und iPhone 15 Pro aufgetaucht. Nun zeigt sich das Frontglas des iPhone 15 Pro, welches einen dünneren Rahmen um das Display andeutet.

Es deutete sich bereit an, nun gibt es die nächsten Indizien. Ein Video, welches auf den chinesischen Webseiten Bilibili und Douyin aufgetaucht ist und von den Leaker ShrimpApplePro und Unknownz21 auf Twitter geteilt wurde, unterstreicht die Gerüchte zum dünneren Displayrahmen.

Das Video scheint zu bestätigen, dass das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max im Vergleich zur vorherigen Generation einen noch dünnere Rahmen um das Display herum aufweisen werden. iPhone 15 und iPhone 15 Plus scheinen im Vergleich zum iPhone 14 und iPhone 14 Plus einen identisch breiten Rahmen um das Display zu besitzen.

Einen bedeutsamen Unterschied zwischen den Non-Pro-Modellen beim iPhone 14 und iPhone 15 wird es aller allerdings doch beim Display geben. Setzte Apple im vergangenen Jahr nur beim iPhone 14 Pro auf die Dynamic Island, soll diese im Jahr 2023 auch beim iPhone 15 und iPhone 15 Pro zum Einsatz kommen.

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 5, 2023