Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ eine neue Serie mit Rebecca Ferguson in Auftrag gegeben hat. Diese wurde zum damaligen Zeitpunkt mit dem Arbeitstitel „Wool“ vorgestellt, wird schlussendlich allerdings den Titel „Silo“ tragen. Als kleinen Vorgeschmack auf die Serie, die am 05. Mai 2023 startet, hat Apple TV+ einen ersten Teaser veröffentlicht.

Apple TV+ gibt ersten Einblick in die neue Serie „Silo“

Apple TV+ hat heute einen First-Look-Teaser „Silo“ veröffentlicht. „Silo“, die neue 10-teilige Dramaserie, die auf Hugh Howeys New York Times Bestseller-Trilogie dystopischer Romane basiert, feiert am Freitag, den 5. Mai 2023 ihre Premiere auf Apple TV+. Die Apple Original Serie wird von dem Emmy-nominierten Drehbuchautor Graham Yost („Band of Brothers“, „Justified“) erstellt, der auch als Showrunner fungiert.

„Silo“ ist die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren meilentiefes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Welt draußen schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und jeder, der versucht, es herauszufinden, muss mit fatalen Konsequenzen rechnen. Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einer geliebten Person sucht und auf ein Geheimnis stößt, das viel tiefer geht, als sie sich je hätte vorstellen können, und sie zu der Erkenntnis führt, dass, wenn dich die Lügen nicht töten, die Wahrheit es tun wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zum Start von „Silo“ am 05. Mai werden die ersten beiden Folgen zur Ansicht bereit stehen. Anschließend folgen bis zum 30. Juni 2023 immer freitags neue Episoden.