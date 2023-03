Apple-Zulieferer BOE hatte in der Vergangenheit Probleme bei der Produktion von iPhone-Displays, scheint aber in letzter Zeit wieder umfangreiche Aufträge von Apple erhalten zu haben. Das zeigt sich unter anderem in einem neuen Bericht von The Elec, in dem es heißt, dass BOE die OLED-Displays für das iPhone SE der vierten Generation liefern wird.

BOE erhält eine neue Chance

Der chinesische Hersteller BOE hat in der Vergangenheit iPhone-Display-Panels hergestellt, aber auch eine schwierige Beziehung zu Apple in Bezug auf die Qualität seiner Komponenten gehabt. Obwohl das Unternehmen Berichten zufolge nicht in die Lieferkette für ein gerüchteweise geplantes OLED-iPad aufgenommen wurde, könnte es immer noch ausgewählt werden, um Panels für ein anderes Gerät zu liefern.

Der Zulieferer konzentriert sich jetzt angeblich auf die Herstellung von OLED-Panels für die nächste Generation des iPhone SE, so Quellen aus der Lieferkette. Es wird vermutet, dass die kostengünstige Bauweise des iPhone SE, bei der Komponenten aus älteren Modellen verwendet werden, BOE zugutekommen könnte. Die Zulieferer Samsung Display und LG Display sind höchstwahrscheinlich nicht daran interessiert, die kostengünstigen Komponenten zu produzieren, was BOE einen neuen Einstieg ermöglicht.

Nachdem Apple angeblich die Entwicklung des iPhone SE 4 kurzzeitig auf Eis gelegt hatte, soll sich das Gerät nun wieder in Richtung Release bewegen. Der Analyst Ming Chi Kuo berichtete, dass das neue iPhone SE dem Standard-iPhone 14 ähnlich sein wird. Das neue iPhone SE soll ein 6,1 Zoll OLED-Display mit schmaleren Rändern bieten. Damit würde das letzte iPhone mit LCD aus dem Apple-Produktportfolio verschwinden.