Seit dem Wochenende hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple in Kürze die neue Farboption „Gelb“ für das iPhone 14 ankündigen wird. Nun meldet sich Apple-Insider Mark Gurman per Twitter zu Wort und berichtet, dass die Vorstellung einer neuen Farboption für das iPhone 14 unmittelbar bevorsteht. Erleben wir schon heute ein gelbes iPhone 14?

Gurman: „gelbes“ iPhone 14 wird in Kürze angekündigt

Vor wenigen Tage tauchte das Gerücht auf, dass Apple in Kürze die neue Farboption „Gelb“ für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus ankündigen wird. Dazu gesellten sich Gerüchte, dass Apples PR-Team für den heutigen Dienstag Produkt-Briefings für Medienvertreter, Influencer, YouTuber etc. plant. Dies könnte mit der Ankündigung der neuen „gelben“ Farboption zu tun haben.

Bereits in der Vergangenheit nutzte Apple das Frühjahr, um neue Farboptionen für das iPhone anzukündigen. Wir erinnern uns. Im vergangenen März präsentierte Apple das iPhone 13 und iPhone 13 mini in „Grün“ sowie das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max in „Alpingrün“. Ein Jahr zuvor stellte Apple im Frühjahr 2021 das iPhone 12 und iPhone 12 mini in „Violett“ vor.

Nearly a year to the day after the announcement of the green iPhone 13, a new iPhone 14 color is indeed imminent. — Mark Gurman (@markgurman) March 6, 2023

Parallel dazu könnte Apple neue Farben für die iPhone 14 Cases ankündigen. Auch hier tauchten vor Kurzem ein Foto mit zwei neuen Farboptionen auf. Begleitend könnte Apple ebenfalls neue Farben verschiedener Apple Watch Armbänder präsentieren. Im vergangenen Jahr stellt Apple die Farboption „Grün“ für das iPhone 13 und iPhone 13 Pro am 08. März vor. Am heutigen Dienstag (07. März) könnte die Farbe „Gelb“ für das iPhone 14 das Licht der Welt erblicken. Dies dürfte kurz und knapp per Pressemitteilung im Laufe des Nachmittags erfolgen.