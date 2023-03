Apple hat heute bestätigt, dass das Unternehmen die iPhone 14 Funktion „Notruf SOS über Satellit“ Ende dieses Monats auf sechs neue Länder erweitern wird. Dabei handelt es sich um Belgien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und Portugal.

Apple hat heute nicht nur das iPhone 14 in Gelb und neue Farben für iPhone 14 Silicon Case und Apple Watch Armbänder angekündigt, sondern in der begleitenden Mitteilung auch die Erweiterung von Notruf SOS über Satellit bestätigt. Die Funktion ging im November letzten Jahres in den USA und Kanada an den Start und wurde im Dezember auf Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Irland erweitert. Nun erfolgt die nächste Expansion, dieses Mal auf Belgien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und Portugal. Ende März soll der Startschuss in diesen Ländern starten.

Apple beschreibt die iPhone 14 (Pro) Funktion wie folgt

Notruf SOS über Satellit ermögölicht es Anwender:innen eine Nachricht an den Rettungsdienst zu senden, wenn keine Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung verfügbar ist. Dafür nutzt es eine Kombination aus speziell entwickelten Komponenten und tief integrierter Software. Darüber hinaus können Anwender:innen, die Freund:innen und Familienmitglieder über ihren Aufenthaltsort informieren möchten, während sie ohne Netzempfang unterwegs sind, ab sofort die App „Wo ist?“ öffnen und ihren Standort über Satellit teilen.

Notruf SOS über Satellit wurde für die Verwendung im Freien mit klarer Sicht zum Himmel entwickelt. Die Leistung kann durch Hindernisse wie Bäume oder umliegende Gebäude beeinträchtigt sein. Anwender, die ein iPhone 14 Modell vor dem Verfügbarkeitsdatum von Notruf SOS über Satellit gekauft haben, erhalten den Service ab dem Verfügbarkeitsdatum zwei Jahre lang kostenlos.