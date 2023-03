Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die dritte Beta zu iOS 16.4, iPadOS 16.4 und Co. für eingetragene Entwickler vorgestellt. Nachdem die neue Beta mittlerweile den Sprung auf zahlreiche Geräte geschafft hat, zeigen sich auch die ersten Neuerungen. iOS 16.4 stellt in unseren Augen ein großes Update dar, allerdings werden die Sprünge von Beta zu Beta kleiner. Nichtsdestotrotz zeigen sich ein paar Anpassungen in der Beta 3, die Apple vorgenommen hat.

Bis dato war es so, dass sich eingetragene Entwickler ein Beta-Profil über das Apple Der Center herunterladen mussten, um sich über das iPhone / iPad ein eine neue Beta herunterzuladen. Dies ändert sich nun im Laufe der Beta-Phase zu iOS 16.4.

Bis zur Beta 3 war euer Gerät mit eurer „normalen“ Apple ID verbunden. Solltet ihr allerdings euer Apple Entwicklerkonto mit einer anderen Apple ID verknüpft haben, so könnt ihr diese separate Apple ID nun unter iPhone -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta Updates hinterlegen.

Car Key wurde 2020 mit iOS 13.6 eingeführt. Das Feature ermöglicht es euch, mit eurem iPhone oder eurer Apple Watch die Türen eines Autos zu entriegeln und dieses sogar zu starten. Derzeit funktioniert Car Key sowohl mit NFC als auch mit der Ultra Breitband (UWB)-Technologie. Allerdings könnte Apple die Unterstützung für NFC in Zukunft einstellen, zumindest deutet darauf die iOS 16.4 Beta 3 hin.

Codezeilen, die dem iPhone-Betriebssystem hinzugefügt wurden, besagen, dass ein „Auto nicht mit diesem iPhone/Apple Watch-Modell kompatibel ist“. Diese Meldung ist für Geräte gedacht, die nur NFC-kompatibel sind, so 9to5Mac.

Im Vergleich zu NFC ist UWB eine modernere und intelligentere Technologie, die die Entfernung zwischen zwei Geräten präzise messen kann. UWB ist auch sicherer als NFC . Unter anderem basiert Apples AirTag auf Basis der Ultra-Derzeit-Technologie. Bei folgenden Modellen verbaut Apple die UWB-Technologie:

In den vergangenen Wochen hat Apple intensiv die schnelleren Sicherheitsupdates (Rapid Security Response) getestet. Zuletzt wurde „iOS Security Response 16.4 (b)“ veröffentlicht. Mit der Beta 3 hat Apple einen neuen Warntext implementiert, der daraufhindeutet, dass schnelle Sicherheitsupdates nicht unbedingt mit allen Apps kompatibel sind. An dieser Stelle geht dann allerdings der Sicherheitsgedanke vor und Entwickler müssen unter Umständen ihre Apps minimal anpassen.

More changes: “Some apps may be closing unexpectedly due to incompatibility with the latest iPadOS rapid security response. Removing the security response may fix this.“ pic.twitter.com/epLdl77Ceh

— Steve Moser (@SteveMoser) March 7, 2023