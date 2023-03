Zweifelsfrei blickt Spotify unter den Musik-Streaming-Anbietern auf die größte Kundenbasis. Um das Erlebnis für seine Nutzer zu verbessern, hat sich Spotify nun dazu entschieden, seiner Spotify-App neue Funktionen zu spendieren.

Spotify-App erhält neue Funktionen

Spotify überarbeitet seine App, um Nutzer schneller zu Musiktiteln zu führen, die ihnen gefallen. Wenn ihr ab heute die Startseite in der Spotify-App öffnet, findet ihr personalisierte, kuratierte Vorschauen der Songs, Podcasts und Hörbücher, die euch gefallen könnten. Kurzum: Spotify führte kurze Video-Streams ein, da das Unternehmen herausgefunden hat, dass mehr Zuhörer zu überzeugten Fans werden, nachdem sie sich eine Vorschau dessen angesehen haben, was sie gleich hören werden. Dabei erinnern die kurzen Clips ein Stück weit an TikTok.

Der Musik-Feed enthält personalisierte Empfehlungen für Singles, Alben und Wiedergabelisten. Oben im Feed seht ihr einige ausgewählte Mischungen, die euch gefallen könnten. Wenn verfügbar, begleiten animierte Song-Leinwände die Audiovorschau und bieten euch einen Einblick in die kreative Welt eines Künstlers.

Genau wie Musik enthält der Podcast-Feed personalisierte Empfehlungen für neue und bekannte Folgen und Sendungen. Oben im Feed habt ihr einen schnellen Zugriff auf eure Sendungen. Automatisch generierte Vorschauen zeigen, was zur Verfügung steht. Bei Podcasts ermöglichen euch Echtzeit-Transkriptionen eine einfache Vorschau einer Episode oder eines Kapitels, selbst wenn der Ton ausgeschaltet ist. Mit Video-Podcast-Vorschauen kkönnt ihr das Gespräch ansehen und anhören.

Musik- und Podcast-Vorschauen sind in allen Märkten verfügbar, in denen Podcasts weltweit verfügbar sind. Darüberhinaus erhalten aktuell Anwender in den USA, Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland eine Hörbuchvorschau.