Ted Lasso Fans dürften sich den kommenden Mittwoch (15. März 2023) bereits rot im Kalender markiert haben. In exakt sieben Tagen startet die Comedy-Serie in ihre dritte Staffel. Begleitend und zur Einstimmung auf die Fortsetzung der Apple Original Serie könnt ihr ab sofort in einem Apple Store vorbeikommen, um bei einer lustigen, neuen Today at Apple Session zur Feier der dritten Staffel von Ted Lasso mitzumachen.

Apple lädt Fans von Ted Lasso mit neuer Today at Apple Session zu „glauben“ ein

Bevor Ted Lasso in der kommenden Woche in die dritte Staffel startet, legt Apple eine neue Today at Apple Session „glauben“ auf.

In der Session „Pop-Up Studio: Make Your Own Ted Lasso Poster“ könnt ihr – ausgestattet mit dem Apple Pencil auf einem iPad – eine eigene Version des Plakats von Coach Lasso für die Umkleide gestalten. Dieses interaktive Erlebnis ist Teil des Programms Today at Apple, das kostenlose, tägliche Sessions in den Stores anbietet, die euch dabei unterstützen, eure Kreativität zu entfalten und das Beste aus euren Geräten herauszuholen.

Die ersten beiden Staffel von Ted Lasso waren ziemlich erfolgreich. Nach seiner weltweiten Premiere auf Apple TV+ hat Ted Lasso für die erste und zweite Staffel zwei Mal in Folge einen Emmy Award für die Beste Comedyserie abgeräumt. Dazu gesellen sich weitere Awards, darunter ein Peabody Award, ein SAG Award, drei Critics Choice Awards und mehr.

Noch nie von Ted Lasso gehört (auch wenn wir es kaum „glauben“ können)? Wir bringen euch kurz auf Ballhöhe. Jason Sudeikis spielt die Hauptrolle des Ted Lasso in der gleichnamigen Serie, einen American Football Coach, der angestellt wird eine britische Fußballmannschaft zu trainieren — obwohl er keinerlei Erfahrung mit Fußball hat. Doch fehlendes Wissen gleicht er aus mit Optimismus, Entschlossenheit – und mit Keksen. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden. Ihr könnt euch natürlich auch mit der ersten und zweiten Staffel von Ted Lasso einstimmen, die auf Apple TV+ in der Apple TV App gestreamt werden kann.

