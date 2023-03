Passend zum heuten Weltfrauentag machen wir euch nicht nur auf die aktuelle Apple Watch Herausforderung aufmerksam, die in den frühen Morgenstunden gestartet ist, wir werfen auch einen Blick in den Apple App Store und präsentieren euch tolle Apps & Spiele von starken Gründerinnen.

App Store-Redaktionsteam feiert den Weltfrauentag

Das App Store-Redaktionsteam feiert zum heutigen Weltfrauentag starke Gründerinnen, die die Apps und Spiele, die die Menschen so schätzen, zum Leben erwecken und die Wirtschaft und Kultur weltweit vorantreiben. Dabei gehen wir exemplarisch auf „Fein Games“ ein. Dabei handelt es sich um ein von zwei Frauen gegründetes und geführtes Independent Game Studio aus Berlin, das Spiele für Frauen entwickelt und Frauen stärken möchte, indem es ihren Geschichten in Spielen eine Plattform gibt. Ihr Spiel „Finding Hannah“ wird heute als „Spiel des Tages“ im App Store gefeatured.

Finding Hannah

Zum heutigen Weltfrauentag wird als Spiel des Tages „Finding Hannah“, mit Franziska Zeiner und Lea Schönfelder als Gründerinnen und Geschäftsführerinnen der Spieleschmiede Fein Games aus Berlin, hervorgehoben. In der Beschreibung heißt es unter anderem

Hannah ist 39 Jahre alt, hat richtig tolle Haare und eine Schwäche für Kaffee. Außerdem ist sie die Hauptfigur in Finding Hannah. In der Mischung aus Wimmelbildspiel und Merge Game macht sie sich auf eine längst überfällige Reise, auf der sie hoffentlich herausfindet, was ihr wirklich wichtig ist. Dabei sei schon mal so viel verraten, dass es sich dabei weder um ihren Job in einer schicken Werbeagentur handelt, noch um ihr koffeinhaltiges Lieblingsgetränk.

Hintergrund zu Fein Games / Finding Hannah

Fein Games ist ein von Frauen geführtes Independet Game Studio, das Spiele für Frauen entwickelt, die fernab von Stereotypen funktionieren. Das Unternehmen wurde 2020 von Franziska Zeiner und Lea Schönfelder in Berlin gegründet. Nach knapp zehn Jahren als Game Designerinnen u.a. bei ustwo games, Serial, sowie Woga und Huuuge stand bei den beiden Gründer:innen am Anfang ganz klar die Idee, Dinge anders zu machen mit dem erklärten Ziel Frauen zu stärken, indem man ihren Geschichten in Spielen eine Plattform gibt. Das Team aus mittlerweile neun Mitarbeiter:innen entwickelt storygetriebene Casual Games für Frauen, die Geschichten mit authentischen weiblichen Charakteren erzählen. Mit Finding Hannah hat Fein Games erst kürzlich ihr erstes Game im App Store gelauncht.

Drei weitere Features

„Apps von Frauen für Frauen“ mit Apps aus weiblicher Feder mit Hilfestellungen für jede Phase und Art der Mutterschaft

„Lifestyle-Apps von Frauen“ mit Apps, die Nutzer vom Kleiderschrank bis hin zum sozialen Leben bei allem unter die Arme greifen

„Wellness-Apps von Frauen“ mit Apps aus weiblicher Hand rund um das Thema Wellbeing.

10 Apps deutscher Gründerinnen