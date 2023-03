Besitzer einer Nintendo Switch, die gleichzeitig ein Faible für Mario Kart 8 Deluxe haben, können sich ab sofort über den Booster-Streckenpass: Welle 4 freuen. Mit Welle 4 düst ihr über Ausfahrt Amsterdam, Marios Piste, Waluigi-Arena und weitere Strecken. Mit Yoshis Eiland ist auch eine brandneue Piste enthalten.

Booster-Streckenpass: Welle 4 für Mario Kart 8 Deluxe ist da

Am vergangenen Wochenende ist die Formel 1 in die neue Saison gestartet. Nun heißt es auch bei Mario Kart 8 Deluxe wieder „3, 2, 1, Los!“ Ab sofort heizt ihr mit dem Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass* über acht neue Rennstrecken. In der 4. Welle könnt ihr euer fahrerisches Können im Frucht-Cup und im Bumerang-Cup unter Beweis stellen. Diese umfassen Pisten aus klassischen Mario Kart-Spielen für Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Nintendo DS, Wii sowie aus Mario Kart Tour für Smart-Geräte. Mit Yoshis Eiland ist auch eine brandneue Strecke enthalten. Außerdem kehrt Birdo – die erstmalig in Mario Kart: Double Dash!! ihre Premiere im Kart feierte – zurück und schließt sich dem Rennkader mit neun Farboptionen an.

Frucht-Cup

Ausfahrt Amsterdam : Malerische Straßen und Felder voller bunter Tulpen warten in dieser von Amsterdam inspirierten Strecke aus Mario Kart Tour.

: Malerische Straßen und Felder voller bunter Tulpen warten in dieser von Amsterdam inspirierten Strecke aus Mario Kart Tour. Flussufer-Park : Diese Strecke mit Dschungelflair hat ihren Ursprung in Mario Kart: Super Circuit und verläuft durch Wasserfälle und über Brücken, die an scharfen Kurven und exotischer Vegetation vorbeiführen.

: Diese Strecke mit Dschungelflair hat ihren Ursprung in Mario Kart: Super Circuit und verläuft durch Wasserfälle und über Brücken, die an scharfen Kurven und exotischer Vegetation vorbeiführen. DK Skikane : In dieser winterlichen und erstmals für Wii erschienenen Strecke steigen die Rennfahrerzu neuen Höhen auf, bevor sie sich die Abfahrt voller Kurven, Rampen und bekannter Schneeskulpturen hinabwagen.

: In dieser winterlichen und erstmals für Wii erschienenen Strecke steigen die Rennfahrerzu neuen Höhen auf, bevor sie sich die Abfahrt voller Kurven, Rampen und bekannter Schneeskulpturen hinabwagen. Yoshis Eiland: Auf dieser neuen und an das Super NES-Spiel Super Mario World 2: Yoshi’s Island angelegten Strecke fahren die Spieler über blumenbedeckte Hügel und weiche Wolken zum Sieg.

Bumerang-Cup

Bangkok-Abendrot : Die von Bangkok inspirierte Strecke aus Mario Kart Tour bietet ein einmaliges Ambiente: goldener Himmel, schimmernde Wasserstraßen und atemberaubende Sehenswürdigkeiten.

: Die von Bangkok inspirierte Strecke aus Mario Kart Tour bietet ein einmaliges Ambiente: goldener Himmel, schimmernde Wasserstraßen und atemberaubende Sehenswürdigkeiten. Marios Piste : Diese auf Mario Kart DS basierende Piste führt die Spieler:innen an den sanften Hügeln und kurvenreichen Wegen rund um Prinzessin Peachs Schloss vorbei.

: Diese auf Mario Kart DS basierende Piste führt die Spieler:innen an den sanften Hügeln und kurvenreichen Wegen rund um Prinzessin Peachs Schloss vorbei. Waluigi-Arena : Vollgas geben heißt es auf dieser schlammigen Strecke voller Hindernisse und Rampen, die erstmalig in Mario Kart: Double-Dash!! spielbar war.

: Vollgas geben heißt es auf dieser schlammigen Strecke voller Hindernisse und Rampen, die erstmalig in Mario Kart: Double-Dash!! spielbar war. Überholspur Singapur: Auf diesem Kurs aus Mario Kart Tour driften die Spieler:innen durch die Stadt der Lichter und vorbei an urlaubenden Gumbas.

Spieler mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket können die Inhalte ohne zusätzliche Kosten nutzen. Alternativ steht der Booster-Streckenpass zum Kauf im Nintendo eShop zur Verfügung.

