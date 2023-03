Pünktlich vor dem Frühlingsbeginn hat Apple die iPhone 14 Serie mit einer neuen Farboption aufgefrischt, und bietet die beiden günstigsten Modelle jetzt auch in Gelb an. Während das gelbe iPhone 14 und iPhone 14 Plus bereits vorbestellt werden können, werden die Geräte am 14. März, an die Kunden ausgeliefert und in den Geschäften erhältlich sein. Im Vorfeld sind bereits die ersten Unboxing-Videos der neuen Modelle online aufgetaucht, die einen näheren Blick auf die neue Farboption werfen.

YouTuber zeigen die neuen iPhone 14 und 14 Plus Modelle

Marques Brownlee von MKBHD bietet zwar nur einen kurzen, aber dafür sehr vergleichenden Blick auf das neue iPhone 14 Plus in Gelb. So zieht er verschiedene andere gelbe Gegenstände heran, um das zurückhaltende Gelb des iPhone 14 zu demonstrieren. Brownlee beschreibt es als eine „wirklich saubere, helle, blasse Farbe – heller als alles, womit ich es bisher verglichen habe.“

Derweil hat der japanische Blog Mac Otakara ein Unboxing-Video hochgeladen, das einen guten Blick darauf wirft, wie die neue Farboption im Freien unter sonnigen Bedingungen wirkt.

Es gehört schon fast zur Tradition, dass Apple zum Frühjahr neue iPhone-Farben einführt, um den Absatz in der Mitte des Produktzyklus anzukurbeln. Das diesjährige Motto lautet „Gib mir Gelb!“. Sollte euch die bisherige Farbauswahl des iPhone 14 und iPhone 14 Plus nicht zufriedengestellt haben, so könnt ihr euch ab sofort im Apple Online Store auch für die Farboption „Gelb“ entscheiden.

Ansonsten, hat Apple keine Änderungen an dem Gerät vorgenommen. Die wunderschön designten und widerstandsfähigen iPhone 14 und iPhone 14 Plus haben eine robuste Ceramic Shield Vorderseite, besitzen ein überarbeitetes Innenleben, sind einfacher zu reparieren und bieten eine verbesserte Akkulaufzeit. Beide Modelle besitzen ein Zwei-Kamera-System, den leistungsstarken A15 Bionic Chip und innovative Sicherheitsfunktionen wie Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung.

Preis & Verfügbarkeit

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus waren bisher in Mitternacht, Polarstern, (PRODUCT)RED, Blau und Violett mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB ab 999 Euro bzw. 1.149 Euro erhältlich. Ab sofort könnt ihr die Modelle auch in „Gelb“ bestellen.

