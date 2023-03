Anker blickt mittlerweile auf ein großes Portfolio an USB-C Ladegeräten und Ladekabeln. Für jeden Geschmack sollte das passende Produkt dabei sein. Ab sofort bietet Anker mit Anker 523 ein neues 47W USB-C Netzteil der Nano 3 Serie an. Dieses verfügt über 2 Anschlüsse, ist ziemlich kompakt und ergänzt das bisherige 30W Nano 3 Ladegerät, welches Anker im Herbst letzten Jahres gemeinsam mit zwei Bio-Ladekabeln vorgestellt hatte.

Anker 47W USB-C Ladegerät (Nano 3) mit 2-Ports ab sofort erhältlich+

Ab sofort bietet euch Anker ein neues Dual-Port USB-C Ladegerade an. Dieses hört auf den Namen Anker 523 und ist Dank GaN II Technologie ziemlich kompakt. Wenn ihr zwei Geräte an dem 47W Netzteil betreibt, so liefern die beiden Anschlüsse 27W und 20W. So könnt ihr beispielsweise iPhone und iPad problemlos gleichzeitig mit Strom versorgen.

Solltet ihr nur einen der beiden USB-C Anschlüsse verwenden, so liefert euch dieser 45W. So könnt ihr beispielsweise euer MacBook Air aufladen. Aber auch viele anderen Notebooks könnt ihr so mit Storm versorgen. Weiter setzt der Hersteller mit Activeshield 2.0 auf eine verbesserte Sicherheit. Die Anker-Technologie schützt eure Geräte, indem sie die Temperatur über 3 Millionen Mal pro Tag intelligent überwacht – doppelt so oft wie ActiveShield 1.0.

Blicken wir noch auf den Preis des Netzteils. Das 47W Anker 523 USB-C Netzteil kostet 39,99 Euro, ist auf Lager und kann direkt versandt werden.