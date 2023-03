Bereits im Jahr 2018 kündigte Apple eine umfangreiche Erweiterung für seine hauseigene Karten-Applikation mit detaillierteren Karten, besserer Straßenabdeckung, der neuen Funktion „Umsehen“ und weiteren Neuerungen an. Mittlerweile ist das überarbeitete Apple Maps Erlebnis in zahlreichen Ländern verfügbar. Jetzt testet das Unternehmen die Erweiterung in sechs weiteren mitteleuropäischen Ländern.

Neue Karten-App erreicht weitere Länder

Wie üblich wurde die Apple Maps Erweiterung zuerst von Justin O’Beirne entdeckt. Der Kartograf bietet schon länger eine interessante Berichterstattung bezüglich der Überarbeitung von Apple Maps. Jetzt hat der Karten-Experte herausgefunden, dass Apple für seine Karten-App detaillierte Karten-Daten in den folgenden Ländern öffentlich testet:

Österreich

Kroatien

Tschechische Republik

Ungarn

Polen

Slowenien

O’Beirne geht davon aus, dass in den aufgeführten Ländern der vollständige Rollout im April 2023 stattfindet. Das neue Kartenmaterial bietet detailliertere Informationen zu Straßen, Parkplätzen, Parks, Gebäuden, Flughäfen und mehr und sind Teil von Apples Bestreben, Google Maps und anderen Kartendiensten Konkurrenz zu machen.

Die Verbesserungen werden in erster Linie beim Zoomen sichtbar. So sind nun unter anderem Details wie Gras, Bäume, Sportplätze und Parkplätze zu erkennen. Dabei hat Apple auch Straßendetails und Orientierungspunkte erfasst – alles, um ein genaues und nützliches Kartenerlebnis zu ermöglichen. Neben den umfangreichen Kartendaten sollen auch die Suchergebnisse von dem Update profitieren.

Zum neuen Kartenerlebnis gehört auch die Funktion „Umsehen“ (englische Bezeichnung „Look Around“). Die Karten-App bietet mit „Umsehen“ interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie sowie eine flüssige und reibungslose Darstellung von Großstädten. Dabei setzt Apple für seine Straßenansicht besonders hochwertiges Bildmaterial ein.

Es ist inzwischen das achtzehnte Mal, dass Apple seine neuen Karten-Daten seit dem öffentlichen Start im September 2018 erweitert hat. Die Überarbeitung wurde erstmals in den USA eingeführt und wurde seitdem auf Großbritannien, Irland, Kanada, Spanien, Portugal, Italien, Australien, Neuseeland, Singapur, Frankreich, Deutschland, Finnland, Norwegen, Schweden und ausgewählte andere Länder ausgeweitet.