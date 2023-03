Rund einen Monat ist es mittlerweile her, dass die Apple Original-Serie „Hello Tomorrow!“ auf Apple TV+ startete. Seit vergangenem Freitag steht Folge 6 „Gelüftete Geheimnisse“ bereit. Begleitend hat Apple nun das Video „Hello Tomorrow! — Exposed: The Brightside Launch Site“ auf YouTube veröffentlicht.

„Hello Tomorrow! — Exposed: The Brightside Launch Site“

Wie wir es von Apple gewohnt sind, werden neue Original-Serien & -Filme oftmals auf YouTube mit mehreren Clips begleitend. Nachdem wir nach dem Start der Drama-Serie bereits drei Clips (hier und dort) zu „Hello Tomorrow!“ zu Gesicht bekommen haben, geht es nun mit Nummer 4 weiter. Diese trägt die Bezeichnung „Hello Tomorrow! — Exposed: The Brightside Launch Site“. Verträge wurden unterzeichnet, aber Myrtle und Lester entdecken, dass Brightside voller leerer Versprechungen ist.

In einer Retro-Zukunftswelt spielend, dreht sich „Hello Tomorrow!“ um eine Gruppe reisender Verkäufer, die Mond-Timeshares feilbieten. Billy Crudup spielt Jack, einen Verkäufer mit großem Talent und Ehrgeiz, dessen unerschütterlicher Glaube an eine bessere Zukunft seine Kollegen inspiriert, seine verzweifelten Kunden wiederbelebt, aber droht, ihn gefährlich in genau dem Traum zu verlieren, der ihn trägt.