In der Nacht auf den heutigen Montag fand in Los Angeles die 95. jährliche Oscar-Verleihung statt. Genau wie im vergangenen Jahr konnte Apple TV+ auch in diesem Jahr einen der begehrten Awards mit nach Hause nehmen. Der Animationsfilm „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ wurde von der Filmakademie ausgezeichnet.

Apple TV+ gewinnen Oscar für „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“

In Cupertino dürften am heutigen Tag die Champagner-Korken knallen. In der Nacht zu heute konnte sich Apple TV+ einen der begehrten Oscars sichern. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences zeichnete den Apple Original Film „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ (deutscher Titel: „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“) in der Kategorie „Bester animierter Kurzfilm“ aus. Unter anderem betonte die Jury, dass der Film die Stärke unserer gemeinsamen Menschlichkeit würdigt.

„Wir sind so stolz auf Charlie und das brillante Team, das The Boy, the Mole, the Fox and the Horse auf die Leinwand gebracht hat, und wir danken der Academy aufrichtig für die heutige Anerkennung“, sagte Zack Van Amburg, Head of Worldwide Video bei Apple. „Diese kraftvolle Geschichte hat Zuschauer auf der ganzen Welt tief berührt und gezeigt, dass es, egal wie alt man ist oder wo man lebt, nie zu spät ist, mehr Mitgefühl, Empathie und Freundlichkeit in unserem täglichen Leben zu verbreiten. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, einschließlich unserer Teams auf der ganzen Welt. Wir feiern heute Abend alle mit dir.“

Der Animationsfilm erzählt eine Geschichte über Freundlichkeit, Freundschaft, Mut und Hoffnung für Zuschauer jeden Alters in einem herzerwärmenden, klassischen Animationsfilm, der auf Charlie Mackesys Buch „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ basiert. Die ergreifende und herzliche Reise folgt der unwahrscheinlichen Freundschaft eines Jungen, eines Maulwurfs, eines Fuchses und eines Pferdes, die gemeinsam auf der Suche des Jungen nach einem Zuhause reisen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ wurde kürzlich mit einem BAFTA-Filmpreis, vier Annie Awards, darunter die beste Spezialproduktion, und einer NAACP Image Awards-Nominierung für herausragende Kurzform (Animationsfilm) ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr gewann Apple drei Academy Awards, unter anderem in der Kategorie „Bester Film“ für den Apple Original-Film „CODA“.