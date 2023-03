Denkt ihr über den Kauf eines neuen MacBook Air mit M2-Chip nach und fehlten euch bis dato die passenden Argumente? So haben wir einen ziemlich heißen Tipp für euch. Bei Amazon erhaltet ihr das M2 MacBook Air aktuell für nur 1199 Euro anstatt 1499 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 300 Euro bzw. 20 Prozent.

300 Euro Rabatt auf MacBook Air M2

Das MacBook Air ist laut Apple das beliebteste MacBook. Dies ist in unseren Augen nicht wirklich überraschend. Das MacBook Air bietet in unseren Augen auch ohne Rabatt schon ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Das MacBook Air mit M2 ist verhältnismäßig günstig und bietet ausreichend Leistung für fast alle Bedürfnisse. Heute habt ihr sogar die Möglichkeit, euch das MacBook Air M2 mit 300 Euro Rabatt zu sichern.

Apple selbst beschreibt das M2-Modell unter anderem wie folgt

Das MacBook Air bringt alles, was Nutzer am weltweit meistverkauften Notebook schätzen, auf das nächste Level. Neben einem neuen, unglaublich dünnen Design und noch mehr Leistung hat das MacBook Air zudem ein größeres 13,6″ Liquid Retina Display, eine 1080p HD Kamera, ein Soundsystem mit vier Lautsprechern, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit und MagSafe Ladefunktion.

Blicken wir auf die Details. Das Apple MacBook Air mit M2 Chip (2022 Modell), 13,6 Zoll Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD Speicher, beleuchtete Tastatur, 1080p FaceTime HD Kamera und mehr kostet in der Farbe Mitternachtsblau bei Amazon aktuell nur 1199 Euro anstatt 1499 Euro. Ihr spart somit 300 Euro bzw. 20 Prozent.

Habt ihr Interesse an einer anderen Farbe oder an dem 512GB Modell? So fällt der Rabatt ähnlich hoch aus. Beim MacBook Air (M2, 256GB) in Space Grau sind es beispielsweise 280 Euro bzw. 19 Prozent Rabatt. Beim MacBook Air (M2, 512GB) in Mitternachtsblau spart ihr 308,69 Euro bzw. 17 Prozent.

