Apple hat bekannt gegeben, dass man noch in diesem Monat sein fünftes Ladengeschäft in Südkorea eröffnen und damit seine Präsenz in dem Land ausbauen wird. Der Store mit dem Namen Apple Gangnam wird am 31. März in der Nähe der U-Bahn-Station Shinnonhyeon im Süden Seouls eröffnet. Damit liegt der Standort weniger als einen Kilometer von drei Wolkenkratzern entfernt, die der Samsung Group gehören.

Neuer Apple Store in Südkorea

Wie The Korea Herald berichtet, enthüllte Apple für den mittlerweile fünften Store in Südkorea ein neues Design der Ladenfassade mit dem Slogan „Inspiration, always on the move“, um die Eröffnung von Apple Gangnam zu feiern.

„Apple Gangnam wird der fünfte Apple Store in Südkorea sein und ein weiterer Ort für unsere brillanten Retail-Teams, um mit noch mehr Kunden in Kontakt zu treten und eine endlose Inspirationsquelle für Fantasie und Kreativität zu bieten“, so Apple in einer Erklärung.

Zudem hat das Unternehmen im Rahmen der Eröffnung eine spezielle Apple Music Playlist erstellt.

Apple will in Südkorea Fuß fassen

Apple hat es schwer, seinen Marktanteil in Südkorea zu erhöhen, wo fast 80 Prozent der Smartphones von Samsung stammen. Deswegen versucht Apple durch den Ausbau seiner lokalen Präsenz eine solidere Basis in dem Land zu schaffen. Helfen soll hierbei auch Apple Pay. Der mobile Bezahldienst wird Gerüchten zufolge bereits nächste Woche sein Debüt in Südkorea geben.

Apple eröffnete seinen ersten koreanischen Store in Seouls Garosugil in Gangnam im Januar 2018, gefolgt von einem zweiten in Yeouido im Februar 2021 und zwei weiteren in Myeongdong und Jamsil im April und September 2022. Branchenquellen zufolge wird erwartet, dass Apple die Zahl seiner Stores in Korea weiter erhöhen wird, wobei Seouls Hongdae als sechster Standort vermutet wird.

Apple hat jedoch noch einen langen Weg vor sich. Die Zahl der Apple Stores in Südkorea ist beispielsweise nur halb so groß wie die in Japan, wo es allein in Tokio fünf Apple Stores gibt. Doch das Tempo der Store-Eröffnungen in Südkorea zeigt, dass Apple fest entschlossen ist, sich in dem Land zu etablieren.

Seit den ersten beiden Eröffnungen des Apple Store im Mai 2001 in Virginia und Kalifornien hat Apple die Anzahl der Einzelhandelsstandorte und die geografische Abdeckung im Laufe der Jahre auf mehr als 500 Stores in 25 Ländern auf der ganzen Welt erweitert.