Im Januar dieses Jahres fiel der Startschuss zur vierten Staffel von Servant. Am kommenden Freitag feiert diese mit Episode 10 „Gefallen“ ihr Staffelfinale. Im Vorfeld hat Apple TV+ nun den Clip „Servant – Season 4 The Final Farewell“ veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht „Servant – Season 4 The Final Farewell“

Servant gehörte zu den ersten Serien auf Apple TV+, die im November 2019 starteten. Staffel 1 konnte uns richtig begeistern, allerdings verloren wir im Laufe der dritten Staffel den Zugang zur Serie, so dass wir uns zur finalen Staffel kein Urteil erlauben können. Am kommenden Freitag feiert diese ihr Staffelfinale.

Die vierte Staffel bringt das letzte Kapitel der Turner-Geschichte zu einem epischen und emotionalen Abschluss. Leannes Krieg mit der Church of Lesser Saints spitzt sich zu und bedroht die Spruce Street, die Stadt Philadelphia und darüber hinaus. In der Zwischenzeit muss sich die zerrüttete Turner-Familie nicht nur der zunehmenden Bedrohung durch Leanne stellen, sondern auch der sicheren Realität, dass Dorothy aufwacht. Während der Brownstone der Turner-Familie weiter zusammenbricht, werden endlich Fragen beantwortet: Wer ist Leanne Grayson und wer ist das Kind in ihrem Haus?

Die letzte Abrechnung liegt vor uns. Der eingebundene Clip soll euch schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf den finalen Abschied geben.