Begleitend zum heutigen Verkaufsstart des iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Gelb hat Apple einen Werbespot veröffentlicht, um den Neuankömmling gebührend zu feiern. Während Apple im englischen auf den Slogan „Hello Yellow“ setzt, heißt es im Deutschen „Gib dir Gelb!“

iPhone 14 & iPhone 14 Plus: „Hello Yellow“

Sieben Tage ist es mittlerweile her, dass Apple das iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Gelb angekündigt hat. Seit vergangenem Freitag lässt sich die neue Farboption über den Apple Online Store bestellen. Seit heute erfolgt die Auslieferung der Geräte und zudem stehen die gelben iPhone-Modelle ab heute auch vor Ort in den Apple Stores.

Es ist schon ein Stück weit zur Tradition geworden, dass Apple im Frühjahr eine neue Farboption für das iPhone ankündigt. Im vergangenen März präsentierte Apple das iPhone 13 und iPhone 13 mini in „Grün“ sowie das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max in „Alpingrün“. Ein Jahr zuvor stellte Apple im Frühjahr 2021 das iPhone 12 und iPhone 12 mini in „Violett“ vor.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Anzeige bietet eine Mischung aus Live-Action und Animation, im Hintergrund ist das Lied „Le Banana Split“ von Lio zu hören. Die dominante Farbe in den Clip ist – wie sollte es anders sein – die Farbe „Gelb“.