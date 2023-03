Apple testet derzeit die Beta-Version von iOS 16.4, die ein relativ großes Update darstellt. Somit können wir uns auf einige praktische Funktionen freuen, wenn die finale Version voraussichtlich noch diesen Monat für alle Nutzer veröffentlicht wird. Was iOS 16.4 unter anderem bieten wird, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Neue Emojis

Für gewöhnlich verpasst Apple im Frühjahr eines jeden Jahres seinen Betriebssystemen neue Emojis. iOS 16.4 enthält die neuen Unicode 15 Emojis, die im September 2022 genehmigt wurden. Zu den neuen Emojis gehören ein sich schüttelnder Kopf, ein rosa Herz, blaues Herz, graues Herz, Esel, Elch, schwarzer Vogel, Gans, Flügel, Qualle, Hyazinthe, Erbsenschote, Ingwer, Fächer, Kamm, Flöte, Maracas und eine Reihe von Links und nach rechts gerichtete Emojis (z.B. ein „Halt-Stopp-Zeichen“).

Die neuen Emojis sind auch in den neuesten Beta-Versionen von macOS 13.3, watchOS 9.4 und iPadOS 16.4 enthalten. Es ist wichtig zu beachten, dass Benutzer, die ältere Versionen dieser Betriebssysteme verwenden, die neuen Emojis nicht sehen können, selbst wenn jemand, der bereits aktualisiert hat, sie sendet.

Safari Web Push-Benachrichtigungen

Im Juni 2022 hatte Apple zur WWDC eine neue Funktion namens „Safari Web Push-Benachrichtigungen“ für das iPhone und iPad angekündigt. Diese Neuerung wird nun mit iOS 16.4 und iPadOS 16.4 umgesetzt. Webseiten, die auf dem iPhone und iPad zum Homescreen als Web-App hinzugefügt werden, können Web Push-Benachrichtigungen verschicken, genau wie beim Mac.

„Umblätter-Animation“ kehrt wieder in die Bücher-App zurück

Mit iOS 16 hat Apple die Bücher-App überarbeitet und die traditionelle Umblätter-Animation zugunsten einer einfacheren Schiebe-Animation entfernt, aber viele Nutzer waren mit dieser Entscheidung nicht zufrieden.

Apple hat offensichtlich auf die vielen Bücher-Fans gehört, die sich in Foren über den Wegfall der alten Animation beschwert haben und hält jetzt eine Lösung bereit. So bietet iOS 16.4 für die Bücher-App eine neue Option, mit der sich Nutzer zwischen der alten Blätter-Animation und der neuen Schiebe-Animation entscheiden können. Alternativ kann man auf jegliche Animation bei dem Wechsel einer Seite verzichten.

Podcasts-App

Apple hat verschiedene Änderungen und Verbesserungen an der Podcasts-App vorgenommen. Der Zugriff auf die Kanäle ist im Abschnitt „Mediathek“ verfügbar, und mit „Als Nächstes“ könnt ihr ab sofort Episoden fortsetzen, gespeicherte Episoden starten und Episoden entfernen, die ihr überspringen möchtet.

Musik-App

In der Musik-App gibt es verschiedene Optimierungen der Benutzeroberfläche und Änderungen an den Symbolen. Wenn ihr zum Beispiel einen Song zu der Warteliste hinzufügt, wird kein bildschirmfüllendes Pop-up mehr angezeigt. Stattdessen gibt es eine kleinere Benachrichtigung am unteren Rand.

Und vieles mehr

Mit iOS 16.4 kann das Always-On-Display mit Fokus-Modi verknüpft werden.

In „Kurzbefehle“ gibt es nun die neuen Aktionen „Always-On-Display einstellen“, „Bildschirm sperren“ und „VPN einstellen“.

Jetzt können Nutzer die Auswirkungen des Always-On-Displays auf die Akkulaufzeit verfolgen.

iOS 16.4 enthält einen neuen Abschnitt in den „Einstellungen“, in dem man die komplette AppleCare-Abdeckung für mehrere Geräte wie das iPhone, die Apple Watch und die AirPods einsehen kann.

iOS 16.4 ermöglicht Rich Previews für Mastodon-Links in der Nachrichten-App.

Wann kommt iOS 16.4?

iOS 16.4 befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase. Wir gehen davon aus, dass die finale Version noch diesen Monat für die Öffentlichkeit freigegeben wird. Im vergangenen Jahr wurde iOS 15.4 am 14. März veröffentlicht, nach vier Beta-Runden. Aktuell wird die dritte Beta verteilt. Somit sollten wir dem öffentlichen Release von iOS 16.4 nahe sein. Für den 28. März hat Apple die Veröffentlichung von „Apple Music Classical“ angekündigt. Gut möglich, dass parallel das X.4 Update erscheint. Zwingende Voraussetzung für „Apple Music Classical“ ist iOS 16.4 jedoch nicht. Hier nennt Apple iOS 15.4 oder neuer.