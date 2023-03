Im Herbst letzten Jahres hat Apple die neuen AirPods Pro 2 angekündigt und auf den Markt gebracht. Mittlerweile liegt der Straßenpreis regelmäßig unter den von Apple geforderten 299 Euro. Bei Amazon erhaltet ihr die AirPods Pro 2 aktuell für 249 Euro. Darüberhinaus hat Apple am heutigen Tag den neuen Werbespot „Quit the noise“ veröffentlicht und dabei die verbesserte Geräuschunterdrückung in den Mittelpunkt gerückt.

AirPods Pro 2 aktuell nur 249 Euro

Wir haben die AirPods Pro 2 nun schon seit ein paar Monaten im nahezu täglichen Einsatz und sind von den Apple Kopfhörern nach wie vor begeistert (hier unser AirPods Pro 2 Test). Apple selbst verlangt über den Apple Online Store 299 Euro. In den letzten Wochen sind die Straßenpreise langsam und stetig gesunken. Wirft man z.B. einen Blick auf Amazon.de, so zeigt, sich dass ihr die AirPods Pro 2 dort aktuell für 249 Euro erhaltet. Ihr spart 50 Euro bzw. 17 Prozent.

Neuer Werbespot „Quit the noise“

Wie eingangs erwähnt, hat Apple einen neuen Werbespot zu den AirPods Pro (2. Generation) veröffentlicht. Dieser trägt den Namen „Quit the noise“ und stellt die Geräuschunterdrückung der Kopfhörer in den Fokus.

Zu dem Lied „Where Is My Mind?“ von Tkay Maidza zeigt der Clip eine Frau, die AirPods Pro trägt, während sie durch eine Stadt geht. Wenn der aktive Geräuschunterdrückungsmodus auf ihren AirPods Pro aktiviert ist, kann sie die lauten Geräusche um sie herum ausblenden. Damit zielt Apple darauf ab, dass die AirPods Pro 2 im Vergleich zum Vorgängermodell eine bis zu 2x besser aktive Geräuschunterdrückung bieten.