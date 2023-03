Vor wenigen Wochen hat Anker seine neuen SOLIX Balkonkraftwerke angekündigt und auf den Markt gebracht. Nun hat der Hersteller. bekannt gegeben, dass neue Bundles für Sonnenanbeter auf den Markt kommen. Darüberhinaus haben wir einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr 100 Euro sparen könnt.

Anker SOLIX Balkonkraftwerke

Erfreulicherweise wagt sich die Sonne in den letzten Tagen immer mehr hinter den Wolken hervor. ein guter Moment für den Frühjahrsputz auf der Terrasse oder dem Balkon. Da bietet sich ein Check an, ob nicht Platz für ein Balkonkraftwerk und die „Energiewende“ im Kleinen ist. Auf die neuen Anker SOLIX Balkonkraftwerke haben wir euch bereits hingewiesen und das Anker SOLIX RS40P getestet. Der Aufbau war in der Tat kinderleicht und Anker unterstützt euch mit seinen Rundum-Sorglos-Paketen, dem Nutzungs-Test, einer Übersicht der regionalen Förderungen und mehr.

Neue Bundles ab sofort erhältlich

Da die Gegebenheiten und Ansprüche oft individuell sind, gibt es ab sofort neue Bundles: Zwei Solarpanels mit Zubehör, aber ohne Halterungen und – für kleinere Flächen – das gleiche Paket mit einem Modul.

Anker SOLIX RS40

Anker SOLIX bietet zwei unterschiedliche Solarmodule an mit 600-Watt-Wechselrichter und Zubehör inklusive Werkzeug und kostenlosem Speditionsversand an: Das Standard-Paket Anker SOLIX RS40 beinhaltet ein oder zwei Photovoltaik-Module im gewohnten Silberstreifen-Design mit 415 Watt (bei zwei zusammen 830 Watt) und einer Effizienz von 21,3 Prozent. Drei Variationen sind hier möglich:

Anker SOLIX RS40P

Das Anker SOLIX RS40P bietet ein oder zwei monokristalline Solarpaneele mit 440 Watt (bei zwei insgesamt 880 Watt) und ist mit einem Wirkungsgrad von 22,7 Prozent noch effizienter. So lässt sich auch bei weniger Sonneneinstrahlung mehr aus der kostbaren Energie herausholen. Premium ist auch der Look, der sich vor dem Balkon, der Terrasse oder auf dem Dach besonders sehen lassen kann: Dank der fortschrittlichen IBC-Technologie sind die feinen Linien kaum zu sehen, das Solarmodul wirkt je nach Betrachtungswinkel komplett schwarz und wertet das äußere Erscheinungsbild – für Vermieter oft eine Voraussetzung – mehr auf.