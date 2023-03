Microsoft hat mit dem neuen „Copilot“-Feature einen generativen KI-Chatbot für seine Office-Apps vorgestellt. Das auf GPT-4 basierende Tool soll zahlreiche Hilfestellungen bieten, darunter die Erstellung von E-Mails, Excel-Tabellen und PowerPoint-Präsentationen. Ab wann die KI den Nutzern unter die Arme greifen wird, hat Microsoft nicht gesagt.

Office-Apps mit ChatGPT-Technologie

Microsoft bewirbt die Copilot-Funktionen als leistungsfähiger als „OpenAIs ChatGPT eingebettet in Microsoft 365“, so das Unternehmen in einer Ankündigung. Microsoft fügt jedoch hinzu, dass „Copilot manchmal richtig und manchmal falsch liegen wird“ und räumt damit ein, dass die zugrundeliegende Technologie ungenaue Antworten liefern kann. So hat das Unternehmen kürzlich ein neues generatives KI-gestütztes Bing-Chat-Tool vorgestellt, das manchmal Antworten mit sachlichen Ungenauigkeiten liefert.

Die Einsatzmöglichkeiten sind groß und werden mit der Zeit sicher auch ausgebaut. So könnte der Chatbot unter anderem E-Mail-Antworten verfassen, PowerPoint-Präsentationen erstellen, textliche Zusammenfassungen von Teams-Meetings anfertigen und E-Mail-Kampagnen für Marketing und Vertrieb generieren.

Microsoft-Führungskräfte demonstrierten bereits in einer Online-Präsentation einige der Möglichkeiten des Copilot-Tools. Bei der Gelegenheit erklärte Jared Spataro, Corporate Vice President of Modern Work and Business Applications, dass Copilot in der Lage ist, alle Daten aus dem Microsoft Graph, in dem Inhalte wie E-Mails, Besprechungen, Chats und Kalendernotizen gespeichert sind, zu scannen und verschiedene Aktionen durchzuführen. Diese Microsoft Graph-Daten helfen dem Copiloten zugrundeliegenden umfangreichen Sprachmodell, spezifischere und bessere Antworten zu generieren, die auf eine Person zugeschnitten sind.

Noch kein Veröffentlichungsdatum

Microsoft sagte nicht konkret, wann die neuen KI-Copilot-Funktionen eingeführt und wie hoch die Preise sein werden, sondern nur, dass Copilot „in den kommenden Monaten in alle Produktivitäts-Apps – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Viva, Power Platform und mehr“ integriert werden.