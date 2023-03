Habt ihr Interesse am neuen iPhone 14 Pro Max und möchtet ihr das Apple Smartphone mit einem Handyvertrag mit unbegrenztem Datenvolumen kombinieren? Dann hat o2 den passenden Deal für euch parat. Ihr könnt euch die Kombination aus Apple iPhone 14 Pro Max + o2 Unlimited Max zum absoluten Knallerpreis sichern. Einmalig werden beim Abschluss das Tarifs nur 37 Euro fällig.

Apple iPhone 14 Pro Max + o2 Free Unlimited Max zum Top-Preis

Denkt ihr schon länger über den Kauf eines neuen Apple iPhones nach und sucht ihr dazu noch einen attraktiven Handytarif bei dem ihr euch keine Sorgen um den Datenverbrauch machen müsst? Dann könnte der neue o2-Deal genau richtig für euch sein. Einmalig werden nur 37 Euro fällig, wenn ihr euch für die die Kombination aus iPhone 14 Pro Max und o2 Free Unlimited Max entscheidet. Bei der Telekom und Vodafone zahlt ihr allein für den Tarif mit unbegrenzten Datenvolumen schon mehr als bei o2 für die Kombination aus iPhone und Tarif.

-> Jetzt: iPhone 14 Pro Max + o2 Free Unlimited Max zum Knallerpreis

Ein Blick auf die Details

Das iPhone 14 Pro Max haben wir seit Ende letztem Jahres in Gebrauch (hier unser Test zum iPhone 14 Pro Max). Überzeugen konnte uns unter anderem das Design, die hervorragende Verarbeitung, das große Displays, die lange Akkulaufzeit sowie das leistungsstarke Kamerasystem. Alles in allem setzt Apple auf ein 6,7 Zoll Super Retina XDR Display, Always-On Display, Dynamic Island, A16-Chip, rückwärtige 3-fach Kamera, LiDAR-Scanner, 4K-Videoaufnahmen, Face ID, 5G und mehr. o2 bietet euch das Gerät in den Farben Dunkellila, Space Schwarz, Gold und Silber an.

Kombiniert wird das iPhone 14 Pro Max mit dem o2 Free Unlimited Max. Bei diesem Tarif müsst ihr euch keine Gedanken machen, ob das Datenvolumen reicht. Warum? Der Tarif bietet euch unbegrenztes Datenvolumen mit bis zu 500MBit/s (LTE & 5G). Darüberhinaus enthält der o2 Free Unlimited Max eine Telefon-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming.

Das iPhone 14 Pro könnt ihr euch im Rahmen dieses o2-Deals in Kombination mit dem Tarif „o2 Free Unlimited Max“ bei einer Laufzeit von 36 Monaten für nur 64,99 Euro pro Monat sichern. Das sind gerade einmal 5 Euro mehr pro Monat, als wenn ihr euch für den SIM-only Tarif des o2 Free Unlimited Max entscheidet (59,99 Euro). Effektiv zahlt ihr somit für das iPhone-Spitzenmodell nur 180 Euro Aufpreis. Aktuell entfällt zudem der einmalige Anschlusspreis für den Tarif in Höhe von 39,99 Euro. Für das Apple iPhone 14 Pro Max werden einmalig nur 37 Euro fällig.

-> Jetzt: iPhone 14 Pro Max + o2 Free Unlimited Max zum Knallerpreis