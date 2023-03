Der Apple Watch wird häufig nachgesagt, dass sie Leben gerettet hat bzw. hierbei eine wichtige Rolle gespielt hat. Nun wird Apples Smartwatch zugeschrieben, dass sie einem Mann aus Cleveland in einer lebensbedrohlichen Situation geholfen hat. So schickte die Apple Watch Ken Counihan nicht nur rechtzeitig zum Arzt, die clevere Uhr konnte den Ärzten sogar einen wichtigen Hinweis auf eine Erkrankung geben.

Warnung durch die Apple Watch

Im Oktober wurde Ken Counihan von seiner Apple Watch informiert, dass seine Atmung erhöht war. Die Smartwatch wies darauf hin, dass er von durchschnittlich 14 Atemzügen pro Minute auf etwa 18 pro Minute gestiegen war.

„Meine Frau veranlasste mich, meinen Sohn anzurufen, und er schlug mir vor, zur ambulanten medizinischen Versorgung zu gehen und es untersuchen zu lassen, was ich dann auch tat“, so Counihan gegenüber News 5 Cleveland. „Und sie haben nur ein Röntgenbild gemacht. Und sie gaben mir ein paar Medikamente gegen die damalige Bronchitis.“

Als er dachte, das sei alles, löste die Apple Watch wieder einen Alarm aus und empfahl einen Arzt aufzusuchen, woraufhin weitere Tests durchgeführt wurden.

„Mein Blutsauerstoffgehalt – der normalerweise im mittleren 90er-Bereich liegt, was eigentlich 95 und mehr sein sollte – begann, in den mittleren 80er-Bereich zu fallen“, erklärte Counihan.

Anhand der Daten, die er auf der Apple Watch gesammelt hatte, ordneten die Ärzte weitere Scans an und entdeckten Blutgerinnsel in seiner Lunge. Sein Arzt wies darauf hin, dass etwa 60 % der Menschen in diesem Stadium die Nacht nicht überlebt hätten, wenn er keine Hilfe in Anspruch genommen hätte.

Heute nimmt Counihan Blutverdünner und ist froh sowie dankbar, dass die Apple Watch ihn auf den richtigen Weg gebracht hat. Die Apple Watch kann zwar keine direkten medizinischen Diagnosen erstellen, aber die verschiedenen Warnmeldungen und Messdaten, die sie über einen Benutzer sammelt, haben womöglich Counihan das Leben gerettet, weswegen er Apples Smartwatch jetzt allen seinen Freunden ans Herz legt: