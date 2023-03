Amazon startet die sogenannten „Coupon Party“. Diese findet vom heutigen Montag (20. März 2023) und zeitlich begrenzt bis zum kommenden Sonntag (26. März 2023) statt.

Die Amazon „Coupon Party“ ist gestartet. Im Aktionszeitraum erhaltet ihr besonders spannende Coupons von Amazon und zahlreichen Marketplace Sellern. Die Coupons erhaltet ihr zusätzlich zu den üblichen Rabatten. Amazon hat eine spezielle Sonderseite eingerichtet, auf der ihr die jeweiligen Coupons einsehen könnt.

Amazon schreibt

Sparen Sie mit Coupons, ohne sie sammeln und aufbewahren zu müssen: Amazon präsentiert Coupon-Rabatte auf ausgewählte Produkte. Stöbern Sie in den aktuellen Coupons auf dieser Seite und klicken Sie zum Aktivieren einfach auf Angebote, die Sie interessieren. Sobald Sie einen für Ihre aktivierten Coupons qualifizierten Artikel in den Einkaufswagen legen, wird der Rabatt beim Kauf automatisch an der Kasse abgezogen – so einfach kann Sparen sein. Es sind ständig neue Coupons verfügbar. Wir empfehlen daher regelmäßig nachzusehen, um neue Angebote zu entdecken. Bitte melden Sie sich vorher in Ihrem Kundenkonto an, um alle erhältlichen Coupons sehen zu können.