Seit einigen Jahren arbeitet Apple an einer Erweiterung in Indien. Der im September 2020 gestartete indische Apple Online Store war ein wichtiger Schritt zum Erfolg in dem Land. Jetzt fehlt noch ein erster stationärer Apple Store in Indien. Dieser ist auch schon lange geplant und wurde von Apple-CEO Tim Cook zunächst für das Jahr 2021 in Aussicht gestellt. Seitdem wurde die Eröffnung bereits zweimal verschoben. Nun kommt wieder Bewegung in das Projekt. So berichtet Economic Times, dass im nächsten Monat der erste indische Apple Store in Mumbai eröffnen wird, dem bald ein weiterer Store in Neu-Delhi folgen soll.

Die ersten indischen Apple Stores

Economic Times zufolge wird der erste Apple Store in Indien ein „Wahrzeichen des Einzelhandels“ sein, wie die Stores in New York, Singapur und anderen Ländern. Die Räumlichkeiten des neuen Standorts sollen rund 2000 qm umfassen. Das Unternehmen wird das Eröffnungsdatum des Ladens in Mumbai auf der Grundlage der Verfügbarkeit seiner weltweiten Führungskräfte festlegen. Offenbar wird Apples SVP of Retail and People, Deirdre O’Brien, für die Eröffnung des Stores nach Indien fliegen.

Nach der Eröffnung des Flagship-Stores in Mumbai wird der kalifornische Elektronikriese seinen zweiten Laden in Delhi „kurz danach“ eröffnen, so eine der Quellen. Dieser wird, mit einer Fläche von 900 bis 1100 qm, kleiner als der Mumbai-Store ausfallen und sich im Select Citywalk Einkaufszentrum in Saket befinden, das dafür bekannt ist, mehrere bekannte Marken zu führen.

Wie bei anderen aktuellen Stores werden auch die indischen Standorte in verschiedene Bereiche unterteilt. Es wird einen Bereich geben, in dem Kunden sämtliche Produkte ausprobieren können, auch ein „Erlebnisbereich“ ist geplant, bei dem es vermutlich ein Forum mit großer Videoleinwand und Platz für „Today at Apple“-Sessions geben wird. Zudem plant Apple einen großen Servicebereich.

Ein langer Weg zum ersten Apple Store in Indien

In Indien gibt es bereits ein Netzwerk an autorisierten Apple-Partnern, allerdings betreibt Apple bislang keinen eigenen stationären Store in Indien. Dies hatte bisher mit staatlichen Vorgaben zu tun, die mittlerweile gelockert wurden. Und so erklärte Tim Cook im Jahr 2020, dass Apple plant, seinen ersten offiziellen Apple Store in Indien im Jahr 2021 zu eröffnen. Aufgrund der unvorhergesehenen Herausforderungen, die die globale Gesundheitskrise mit sich brachte, musste das Unternehmen die Eröffnung jedoch verschieben.

Bis der erste Apple Store in Indien eröffnet, können die Kunden direkt über den Apple Online Store einkaufen. Das im Jahr 2020 gestartete Online-Angebot bietet ein komplettes Sortiment an Apple-Produkten und Zubehör, mit Kaufberatung durch Apple-Spezialisten, EDU-Preisen für Studenten, kostenlosen Versand, Finanzierungsoptionen, ein Trade-In-Programm für den Verkauf von iPhones und mehr. Angetrieben durch die Kunden des Stores, konnte Apple in Indien laut Marktforschern ein signifikantes Absatzwachstum für seine Produkte verbuchen.