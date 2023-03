Ein Reddit-Nutzer hat mit einem Gebot in Höhe von 250 Dollar eine Auktion für einen Lagerraum gewonnen und mehr bekommen, als er erwartet hatte. Während der Käufer den Lagerraum durchsuchte, stellte er fest, dass er bei der Gelegenheit auch einen verpackten Apple IIgs samt Zubehör ergattern konnte.

Apple IIgs in Lagerraum gefunden

Manche Leute haben einfach nur Glück! Nachdem er eine Auktion für einen Lagerraum gewonnen hatte, stellte ein glücklicher Käufer fest, dass er einen verpackten Apple IIgs samt Zubehör gekauft hatte. Das bedeutet, dass der Auktionsgewinner jetzt einen seltenen Apple-Computer, Festplatten, einen Monitor und einen LaserWriter II-Drucker besitzt, was zusammen eine hübsche Summe wert sein dürfte. Auch wenn es nicht ganz dasselbe ist, wurde eine Sonderausgabe des Apple IIgs kürzlich für fast 2.000 Dollar versteigert, während eine andere Variante für fast denselben Betrag verkauft wurde.

Solche Auktionen finden in der Regel statt, wenn ein Lagercontainer oder ein Lagerort nicht bezahlt wurde. Der Eigentümer des Standorts verkauft den Inhalt dann in einer Auktion. Diese Versteigerungen finden normalerweise blind statt, das heißt, dass die Käufer nicht wissen, was sie erwartet. Oft befinden sich in den Containern keine wertvollen Gegenstände. Aber manchmal sind die Dinge anders, wie in diesem Fall.

Der Apple IIgs war zwar bei weitem nicht der beste oder wertvollste erhältliche Apple-Computer, aber es war das leistungsstärkste Gerät der Apple II Familie und mit älteren Apple II Modellen abwärtskompatibel. Zu den versteigerten Gegenständen gehörten auch ein LaserWriter 2-Drucker, ein AppleColor RGB-Monitor und zwei Apple 3,5-Zoll-Laufwerke. Der Auktionsgewinner sagte, dass einige der Gegenstände noch versiegelt waren, was ihren Wert noch erhöht.