Das iPhone 12 mini und iPhone 13 mini erfreuten sich leider keiner großen Beliebtheit. Die Absatzzahlen der beiden Geräte mit 5,4 Zoll Display blieben hinter den Erwartungen zurück, weswegen Apple dem kompakten Formfaktor den Rücken zugekehrt hatte und mit dem iPhone 14 Plus eine gegenteilige Strategie verfolgte. So sollte das neue 6,7 Zoll Smartphone mehr Käufer anziehen. Doch der große Hit wurde das größere Gerät nicht. Immerhin zeigt eine neue Marktstudie, dass das iPhone 14 Plus dann doch erfolgreicher als das iPhone 13 mini ist.

iPhone 14 Plus überholt iPhone 13 mini

Laut einem Bericht der Display Supply Chain Consultants (DSCC) sind die Panel-Lieferungen für das 6,7 Zoll iPhone 14 Plus um 59 % höher als für das 5,4 Zoll iPhone 13 mini im gleichen Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr.

Obwohl das iPhone 14 Plus deutlich besser abschneidet als das iPhone 13 mini, liegt es weit hinter dem iPhone 14 Pro Max zurück, das einen Anteil von 36 % an den gesamten Panel-Lieferungen der Serie hat. Auf das iPhone 14 Pro entfallen 28 % der Auslieferungen, während das iPhone 14 einen Anteil von 25 % hat. Das iPhone 14 Plus erzielt einen Anteil von 11 %.

Insgesamt ist die iPhone 14 Serie anscheinend geringfügig beliebter als die Vorgängerserie, da die Zahl der ausgelieferten Panels im April im Vergleich zum Vorjahr um 2 % gestiegen ist, was offenbar auf den erhöhten Absatz der teureren Pro-Modelle zurückzuführen ist, während weniger Standard iPhone 14 Modelle verkauft wurden.

Natürlich ist es unter Berücksichtigung möglicher Lagerbestände und Lieferverzögerungen unwahrscheinlich, dass die monatlichen Panel-Auslieferungszahlen exakt die gleiche Anzahl an verkauften iPhone-Einheiten in einem bestimmten Monat widerspiegeln. Dennoch geben die kombinierten Zahlen für den 11-monatigen Zeitraum ein wahrscheinlich repräsentatives Gesamtbild der Verkäufe.