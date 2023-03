Apples Ideenschmiede ist bekanntlich ununterbrochen mit der Entwicklung von neuen Geräten und Features beschäftigt. Dabei erfreut sich die Apple Watch einer großen Beliebtheit und so haben wir heute eine Patentanmeldung, die sich erneut der cleveren Uhr widmet. So arbeitet Apple an einem neuartigen Armband, das ein integriertes NFC-Modul enthält, was gleich mehrere Möglichkeiten eröffnet.

Dynamische Anpassung des Zifferblatts

Stellt euch vor, ihr tauscht ein schwarzes Apple Watch-Band gegen ein rotes aus und das Zifferblatt ändert sich automatisch in die passende Farbe, so dass eine manuelle Anpassung entfällt. Laut einer Patentanmeldung, die von Patently Apple entdeckt wurde, könnten wir ein solches System tatsächlich bekommen. So beschreibt das Patent „Band Identifier System For Wearable Devices“ ein Armband mit NFC-Chip, das an einem Wearable angebracht werden kann.

Das Gerät, bei dem es sich zweifelsohne um eine Apple Watch handelt, kann automatisch reagieren, wenn ihr das bestimmte Accessoires angebracht habt. Dabei könnte nicht nur automatisch ein anderes Zifferblatt gewählt, sondern beispielsweise auch ein bestimmter Modus aktiviert werden. Außerdem heißt es, dass das NFC-Armband für die Kommunikation mit weiteren Komponenten verwendet werden könnte, z. B. mit zusätzlichen Sensoren und sogar mit Displays. Die Idee, Dinge in das Armband der Apple Watch einzubauen, ist nicht neu, aber dieser Ansatz könnte es zuverlässiger machen als die Verwendung eines anderen Standards, wie Bluetooth.

DRM für Armbänder

Leider gibt es auch eine weniger schöne Möglichkeit, wie die Technologie genutzt werden könnte. Im Patent wird darauf hingewiesen, dass das System verwendet werden könnte, um festzustellen, ob man ein offizielles Apple-Armband oder ein Armband eines Drittanbieters verwendet.

„Wenn festgestellt wird, dass ein mit dem Gerät verbundenes Band kein autorisiertes Band ist, kann eine Warnung über eine Ausgabekomponente des Geräts ausgegeben werden und/oder eine oder mehrere Funktionen des Geräts können deaktiviert oder anderweitig verändert werden“, heißt es in dem Patent.

Neue Armbänder für die Apple Watch

Trotzdem können wir davon träumen, dass wir das Gute (Farbanpassung und andere Automatisierungen) ohne das Schlechte (DRM für Armbänder) bekommen werden. Es ist möglich, dass diese Funktion nur mit einer neuen Apple Watch funktioniert, es sei denn, sie wurde heimlich in die aktuellen Modelle eingebaut.

Doch an dieser Stelle ist auch zu beachten, dass das Vorhandensein einer Patent-Idee nicht zwangsläufig eine Umsetzung bedeutet. In der Vergangenheit hatte Apple in dem Bereich schon einige Ideen, wie zum Beispiel Armbänder mit Kameras, Status-LEDs oder sogar Varianten, die sich selbstständig enger und weiter stellen. Das Armband der Apple Watch steht somit schon länger im Fokus von Apple, so dass wir hier aller Voraussicht einige Neuerungen erwarten können.