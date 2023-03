Wenn ihr Games auf Apple-Geräten spielt, müsst ihr nicht länger auf einige der besten erhältlichen Controller verzichten. So hat der Hersteller 8BitDo angekündigt, dass seine Controller jetzt offiziell das iPhone, iPad, Apple TV und den Mac unterstützen. Die erste Liste der kompatiblen Controller umfasst den 8BitDo Ultimate Controller 2.4GHz, Pro 2, SN30 Pro, SN30 Pro Plus, SN30 Pro for Android und den Lite SE – wobei das Unternehmen auf seiner Webseite angibt, dass weitere kompatible Modelle „in Vorbereitung“ sind.

Controller im Retro-Design für iPhone, iPad, Apple TV und Mac

Für alle unterstützten Controller muss zunächst das neueste Firmware-Update installiert werden, das über das 8BitDo Firmware-Updater-Tool für Mac oder Windows durchgeführt werden kann. Die Verbindung mit dem Apple-Gerät erfolgt anschließend entweder per Bluetooth oder per USB-C-Kabel.

Auf der Apple-Seite hängt die Kompatibilität von iPhones mit iOS 16.3, iPads mit iPadOS 16.3, Macs, die auf macOS Ventura 13.2 aktualisiert wurden, und Apple TV Streaming-Boxen mit tvOS 16.3 ab. Die Gamepads von 8BitDo werden zwar jetzt in App Store- und Apple Arcade-Spielen als Made for iPhone-Controller unterstützt, die Kompatibilität umfasst jedoch noch keine Bewegungssteuerung oder Rumble-Funktion.

Apple-Geräte sind zwar bereits mit den aktuellen Sony PlayStation- und Microsoft Xbox-Controllern kompatibel, aber die 8BitDo-Modelle sind aufgrund ihrer relativ günstigen Preise und ihrer Optionen im Retro-Stil sehr beliebt. Sie bieten einige der besten D-Pads. Dabei orientieren sich ausgewählte Modelle an klassischen Controller-Vorbildern, darunter das Super Nintendo, Mega Drive und viele mehr.