Apple hat in einem Bieterwettstreit die Filmrechte an Cesca Majors neuestem Roman „Maybe Next Time“ erworben, der als Apple Original Film entwickelt und von Reese Witherspoons Firma Hello Sunshine produziert werden soll. Wie Deadline berichtet, wird Cesca Major als ausführende Produzentin für den neuen Apple TV+ Film fungieren.

„Maybe Next Time“ auf Apple TV+

Es ist noch nicht viel zu Apples neuen Film bekannt, doch die aus dem Roman bekannte Handlung erinnert entfernt an „Und täglich grüßt das Murmeltier“, was immer eine gute Grundlage darstellt.

In „Maybe Next Time“ erlebt eine Frau immer wieder denselben Tag und versucht dabei, ihre Familie und ihre Karriere vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Und wenn das nicht schon herausfordernd genug ist, versucht sie auch noch das Leben ihres Mannes zu retten.

„Maybe Next Time“ wurde am 7. März in den USA veröffentlicht. Major ist eine Schriftstellerin und Drehbuchautorin, die unter dem Namen C.D. Major mehrere Psychothriller geschrieben hat. Zu ihren Titeln gehören „A Thin Place“ und der Amazon-Hit „The Other Girl“, der auf der Longlist für einen CWA Gold Dagger Award stand. Sie hat zuvor beim Fernsehen als Moderatorin gearbeitet und unterrichtet kreatives Schreiben an der Henley School of Art. Major lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Berkshire.

Witherspoon und Lauren Neustadter werden mit ihrer Firma Hello Sunshine die Verfilmung produzieren, dabei wird Ashley Strumwasser neben Major als ausführende Produzentin fungieren. Die Creative Artists Agency (CAA) vermittelte den Deal für die Filmrechte von „Maybe Next Time“. Es gibt keine Details darüber, wie viel Apple für das Projekt bezahlt hat, und auch nicht darüber, welche anderen Streaming-Anbieter mitgeboten haben könnten. Wann der Film auf Apple TV+ zu sehen sein wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

„Maybe Next Time“ stellt die jüngste hochkarätige Zusammenarbeit zwischen Apple TV+ und Hello Sunshine dar, die unter anderem bereits die Serie „The Last Thing He Told Me“ produziert haben. Ebenfalls für Apple TV+ und Hello Sunshine geplant ist „My Kind of Country“, eine Musik-Castingshow, die weltweit nach außergewöhnlichen Country-Musik-Talenten sucht.