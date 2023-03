Wie die Zeitung „Kommersant“ berichtet, hat die russische Regierung alle Beamte, die an den Vorbereitungen für die russischen Präsidentschaftswahlen 2024 beteiligt sind, aufgefordert, keine iPhones von Apple mehr zu benutzen. Dies soll eine Vorsichtsmaßnahme sein, da man befürchten würde, dass die Geräte für westliche Geheimdienste anfällig seien.

iPhone-Verbot ab 1. April

Russland bereitet sich auf eine weitere Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 vor, dabei beinhalten die Vorbereitungen eine Botschaft zur Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen, und dazu gehört auch die Abschaffung des iPhone.

Sergej Kirijenko, der erste stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung, informierte politische Beamte auf einem Regierungsseminar, dass sie bis zum 1. April auf andere Telefone umsteigen müssen, berichtete die russische Zeitung „Kommersant“ laut Reuters.

„Für das iPhone ist es vorbei: Entweder man wirft es weg oder man gibt es den Kindern“, soll ein ungenannter Sitzungsteilnehmer gesagt haben. „Jeder wird es im März tun müssen.“

Es wird erwartet, dass die Regierung andere Mobiltelefone ausgeben wird, um die Umstellung zu unterstützen. Dabei wird wohl auch nicht Android in die nähere Auswahl kommen. Die Anordnung gilt zwar für Beamte, die in der Innenpolitik tätig sind, nicht aber für solche, die in anderen Bereichen der Regierung arbeiten.

Das iPhone schneidet im Vergleich zu anderen Smartphones bei den Sicherheitsstandards stets am besten ab. Im Speziellen hat die russische Regierung anscheinend Bedenken, dass die Geräte anfällig für westliche Geheimdienste wären. Apple hat mit iOS 16 einen besonderen sicheren Modus dem iPhone hinzugefügt. Der sogenannte Sperrmodus bietet optionalen, extremen Schutz speziell für die Personen, die aufgrund ihrer Identität oder ihrer Tätigkeit möglicherweise persönlich ins Visier einiger besonders ausgefeilter digitaler Bedrohungen geraten können.