Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple unter anderem den Release Candidate zu iOS 16.4 und watchOS 9.4 veröffentlicht. Sollten keine „echten“ Probleme mehr entdeckt werden, so wird der Release Candidate in der kommenden Woche zur finalen Version deklariert und für Jedermann veröffentlicht. Mit der Freigabe des Release Candidates werden noch verschiedene Neuerungen bekannt, die sich während der Beta-Phase bislang nicht zeigten.

Weitere Neuheiten in iOS 16.4

In den letzten Wochen sind wir bereits auf verschiedene Neuerungen in iOS 16.4 eingegangen. Diese könnt ihr unter anderem Hier, hier, hier, hier und dort nachlesen. Auf zwei weitere Neuerungen möchten wir euch noch kurz Hinweisen

Gesundheitsbehörden können Corona-Tracing landesweit deaktivieren

Ihr erinnert euch? Kurz nach dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie hatten Apple und Google die sogenannten „COVID-19 Exposure Notifications“ in ihre Systeme zur Kontaktnachverfolgung implementiert. Hierzulande setzt die Corona-Warn-App auf die neue Schnittstelle. Die Corona-Warn-App wird allerdings in den kommenden Monaten abgeschaltet. Mit iOS 16.4 werden Gesundheitsbehörden in der Lage sein, die „COVID-19 Exposure Notifications“ zentral für alle Nutzer eines Landes zu deaktivieren. Sobald das Ganze deaktiviert ist, erhalten Nutzer eine Mitteilung, dass keine IDs mehr getauscht und die gesammelten Daten der vergangenen zwei Wochen gelöscht werden.

iPhone erkennt Foto-Duplikate in geteilten iCloud-Fotomediatheken

Seit längerem bietet euch Apple die Möglichkeit an, dass ihr Foto-Duplikate in der Fotos-App auffinden könnt. In der Foto-App klickt ihr auf Alben und dann auf Duplikate. Dort findet ihr alle Duplikate, die das System gefunden hat. Mit iOS 16.4 geht Apple noch einen Schritt weiter und erweitert die Funktion auf geteilte iCLoud-Fotomediatheken. Diese Funktion wurde mit iOS 16.1 eingeführt und ermöglicht es euch, eine separate iCloud Foto­mediathek mit bis zu fünf anderen Personen zu teilen.

watchOS 9.4 optimiert die Weckfunktion

Mit der Funktion „Für Ton aus abdecken“ könnt ihr auf der Apple Watch den Ton stummschalten, wenn ihr einen Hinweis erhaltet, indem ihr das Display mindestens drei Sekunden lang mit eurer Handfläche abdeckt. Dies kann je nach Situation hilfreich sein, in der Nacht und solltet ihr einen Wecker gestellt haben, könnte dies jedoch dazu führen, dass ihr diesen versehentlich stummschaltet. Mit watchOS 9.4 sorgt Apple dafür, dass der Wecker weiterhin aktiv bleibt, wenn ihr Das Display entsprechend mit der Hand abdeckt.