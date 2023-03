Die BAFTA Television und BAFTA Craft Awards haben Apple TV+ mit 15 Nominierungen für insgesamt fünf Serien ausgezeichnet, unter anderem in der Kategorie „Beste Dramaserie“ für die Apple Original-Serie „Bad Sisters“.

Apple TV+ erhält 15 Nominierungen für die BAFTA Television Awards

Apple TV+ kann sich berechtige Hoffnungen machen, dass der Video-Streaming-Dienst bei den BAFTA Television Awards die ein oder andere Auszeichnungen mit nach Hause nehmen kann. Im Vorfeld erhielt Apple TV+ 15 Nominierungen.

Die 15 Nominierungen verteilen sich unter anderem auf die „Beste Dramaserie“ für den weltweit gefeierten Hit „Bad Sisters“ und das beste internationale Programm für das mit dem Gotham Award und dem Humanitas-Preis ausgezeichnete Drama „Pachinko“. ” Oscar-Gewinner Gary Oldman und der für den SAG Award nominierte Taron Egerton wurden jeweils als bester Hauptdarsteller für „Slow Horses“ und „Black Bird“ nominiert. Die Stars Anne-Marie Duff und Jack Lowden erhielten Nominierungen für die beste Nebenrolle für ihre Darstellungen in „Bad Sisters“ und „Slow Horses“, und „Bad Sisters“-Darstellerin Dearbhla Walsh erhielt eine Nominierung für „Best Director: Fiction“.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass die BAFTA diese fünf sehr unterschiedlichen, aber gleichermaßen überzeugenden Serien heute Morgen mit 15 BAFTA-Nominierungen ausgezeichnet hat“, sagte Jay Hunt, Creative Director, Europa, Apple TV+. „Jeder bei Apple TV+ hat es geliebt zu sehen, wie das Publikum mit diesen brillant originellen Charakteren nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auf der ganzen Welt in Kontakt gekommen ist, und wir senden unsere herzlichsten Glückwünsche an die außergewöhnlichen Besetzungen und Kreativteams, die daran beteiligt sind, diese dramatischen, urkomischen und packende Geschichten zum Leben erweckt.“

Die BAFTA TV and Craft Awards würdigen jedes Jahr die besten britischen Programme, Aufführungen und Produktionen. Die Verleihung der BAFTA TV Awards wird am Sonntag auf BBC One übertragen.

Übersicht Nominierungen

“Bad Sisters”

Drama Series

Supporting Actress – Anne-Marie Duff

Director: Fiction – Dearbhla Walsh

Scripted Casting – Nina Gold, Lucy Amos

Titles & Graphic Identity – Peter Anderson Studio

“Slow Horses”

Leading Actor – Gary Oldman

Supporting Actor – Jack Lowden

Editing: Fiction – Katie Weiland

Original Music: Fiction – Daniel Pemberton, Mick Jagger

Sound: Fiction – Martin Jensen, Joe Beal, Duncan Price, Craig Butters, Sarah Elias, Andrew Sissons

“The Essex Serpent”

Costume Design – Jane Petrie

Production Design – Alice Normington

Titles & Graphic Identity – yU+co

“Pachinko”

International

“Black Bird”