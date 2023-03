Es vergeht kaum ein Tag, an dem es keine Neuigkeiten rund um Apple TV+ gibt. Erst gestern haben wir euch auf die 15 Nominierungen für die BAFTA Television Awards aufmerksam gemacht und nun richten wir unseren Blick auf die Apple Original-Serie „The Last Thing He Told Me“. Zur Drama-Serie steht ab sofort das Video „The Last Thing He Told Me – Book to Screen“ zur Einstimmung bereit.

Apple TV+: „The Last Thing He Told Me – Book to Screen“

Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden, bis die neue limitierte Serie „The Last Thing He Told Me“ auf Apple TV+ anläuft. Nachdem wir euch kürzlich den offiziellen Trailer präsentiert haben, geht es nun mit dem Video „The Last Thing He Told Me – Book to Screen“ weiter.

Bei „The Last Thing He Told Me“ handelt es sich um eine fesselnde limitierte Serie, die auf dem gefeierten New York Times Bestseller Nr. 1 von Laura Dave basiert. Das siebenteilige Drama mit Jennifer Garner in der Hauptrolle und ausführenden Produktion verfügt über eine Ensemblebesetzung, zu der auch Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Geoff Stults und John Harlan Kim gehören.

Die Serie folgt Hannah (gespielt von Garner), einer Frau, die eine Beziehung zu ihrer 16-jährigen Stieftochter Bailey (gespielt von Rice) aufbauen muss, um die Wahrheit über das mysteriöse Verschwinden ihres Mannes herauszufinden.

Das eingebundene Video entdeckt ihr, wie der fesselnde Bestseller vom Buch für die Mattscheibe umgesetzt wurde.