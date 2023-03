In den letzen Monat ist deutlich geworden, dass Apple ein verstärktes Interesse an Sport-Live-Übertragungen und Sport-Dokus hat. Nun taucht abermals das Gerücht auf, dass Apple nach wie vor auf die Streaming-Rechte für die englische Premier League bieten möchte.

Erneutes Gerücht: Apple bietet auf die Streaming-Rechte für die Premier League

Apple konnte sich bereits die Streaming-Rechte für die Major League Baseball und die Major League Soccer sichern. Neuerung tritt Apple zudem als Halbzeit-Sponsor des Super Bowls auf und auf Apple TV+ tummeln sich mehrere Sport-Dokus.

Nachdem bereits vor ein paar Monaten kolportiert wurde, dass Apple Interesse an den Streaming-Rechten für die englische Premier League besitzt, heißt es nun, dass die Verantwortlichen aus Cupertino für diese bieten möchten, um das Sportangebot weiter auszubauen. Bloomberg berichtet, dass Apple Rechte nicht nur ein Gebot für die Premier League, sondern auch für unterklassige Ligen in Großbritannien abgeben möchte.

In Großbritannien werden die Spiele der Premier League derzeit von Sky, BT Sport und Amazon übertragen. In den USA werden Premier League-Spiele über Peacock gestreamt. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich Apple die Streaming-Rechte aller Premier League Spiele sichern wird. Denkbar ist eher, dass man Woche für Woche ein Highlight-Spiel oder die Spiele eines bestimmten Tages übertragen wird. Ähnlich geht Apple auch bei der Major League Baseball vor. hier werden beispielsweise zwei Spiele am Freitag Abend übertragen.

Schlussendlich muss man abwarten, was aus den Gerüchten wird. Lange Zeit hieß es auch, dass Apple auf die Streaming-Rechte für die NFL bietet. Schlussendlich hat YouTube TV das Rennen um die NFL-Übertragungen gemachten.