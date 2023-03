Anfang dieses Monats kündigte Apple die neue Farboption „Gelb“ für das iPhone 14 an. Dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Wenige Tage später startete der Vorverkauf und seit dem 14. März 2024 ist das gelbe iPhone 14 im Handel erhältlich. Passend zur gelben Farbe des Gerätes bietet Apple ein zugehöriges Wallpaper an.

iPhone 14 Gelb: Hier könnte ihr euch das Wallpaper herunterladen [Download]

Bereits in den vergangenen Jahren nutzt Apple das Frühjahr eines jeden Jahres, um eine neue Farboption für das iPhone anzukündigen. Wir erinnern uns zurück. Im vergangenen März präsentierte Apple das iPhone 13 und iPhone 13 mini in „Grün“ sowie das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max in „Alpingrün“. Ein Jahr zuvor stellte Apple im Frühjahr 2021 das iPhone 12 und iPhone 12 mini in „Violett“ vor.

Ansonsten bleibt alles beim Alten. Auch beim gelben iPhone 14 setzt Apple auf ein Super Retina XDR Display, A15-Chip, Dual-Kamera, 4K-Videoaufnahmen, 12MP Frontkamera, Face ID, 5G und mehr.

Jedes iPhone-Modell wird mit einzigartigen Hintergrundbildern geliefert. So bietet Apple beispielsweise für das iPhone 14 Pro andere Hintergrundbilder an, als für das iPhone 14. Die Kollegen von 9to5Mac haben das „gelbe“ Hintergrundbild extrahiert und stellen dieses als Download bereit.

Beachtet, dass das neue gelbe iPhone 14-Hintergrundbild genau wie andere iOS 16-Hintergrundbilder keine spezielle Version für den Dunkelmodus hat.

Download: gelbes Wallpaper für das iPhone 14