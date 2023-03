Wir müssen uns mehr als zwei Jahre zurück erinnern, dass Apple TV+ bestätigt hat, dass der Video-Streaming-Dienst die Serie „Platonic“ mit Rose Byrne und Seth Rogen in Auftrag gegeben hat. Nun wird es langsam aber sicher konkret. Apple TV+ gibt uns einen ersten Einblick in die Serie und hat darüberhinaus bestätigt, dass diese am 24. Mai 2023 ihr Debüt auf Apple TV+ feiern wird.

Apple TV+ kündigt Start von „Platonic“ an

Apple TV+ hat das Premierendatum und einen ersten Blick auf „Platonic“ enthüllt, die kommende 10-teilige Comedyserie mit Rose Byrne und Seth Rogen in den Hauptrollen, die gleichzeitig als ausführende Produzenten agieren. Die Serie wird von Nick Stoller und Francesca Delbanco mitgestaltet, inszeniert und mitgeschrieben. Los geht es am Mittwoch, den 24. Mai 2023 mit den ersten drei Folgen. Anschließend folgen immer mittwochs neue Episoden.

„Platonic“ folgt einem platonischen Paar ehemaliger bester Freunde, die sich der Lebensmitte nähern (Seth Rogen und Rose Byrne) und sich nach einem langen Streit wiederfinden. Die Freundschaft des Duos wird alles verzehrend – und destabilisiert ihr Leben auf urkomische Weise. Die Besetzung des Ensembles umfasst auch Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo und Andrew Lopez.

Die Serie markiert die neueste Zusammenarbeit zwischen Apple TV+ und Byrne, die auch in der Apple Original-Serie „Physical“ mitspielt. Die dritte Staffel zu „Physical“ feiert im Laufe dieses Jahr ihr Debüt. Rogen wird auch in einer kommenden Comedy-Serie für Apple TV+ mitspielen, die er zusammen mit Evan Goldberg schreiben, inszenieren und ausführen wird. Interesse an Comedy-Serien? So findet ihr auf Apple TV+ unter anderem folgende weitere Serien „Ted Lasso“, „Shrinking“, „Schmigadoon!“, „The Afterparty“, „The Big Door Prize“, „Bad Sisters“, „Trying“, „Mythic Quest“ und mehr.