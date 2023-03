Apple TV+ war der erste Streaming-Dienst, der den prestigeträchtigen Preis für den besten Film bei den Oscars gewonnen hat. Zu verdanken hat das Apple der Kinoproduktion CODA. Dennoch kommt das Unternehmen nicht im Entferntesten an die Abo-Zahlen von Netflix und Co. heran. Apple will nun laut Bloomberg die Aufholjagd einläuten und massiv in neue Produktionen investieren, dabei soll das traditionelle Kino eine wichtige Rolle spielen.

Apple will auf die große Kinoleinwand

Wie Bloomberg berichtet, will Apple seine Abteilung für Original-Filme deutlich ausbauen, um sich auf Blockbuster zu konzentrieren, die zunächst in den Kinos anlaufen, bevor sie über den Streaming-Dienst verfügbar sind. Angeblich wird Apple jährlich 1 Milliarde Dollar für sein Filmprogramm ausgeben.

Bisher wurden die Apple Original-Filme nur in kleinen Auflagen in den Kinos gezeigt, meist gerade so viel, dass sie für Auszeichnungen in Frage kamen. Nun hat sich Apple offensichtlich zum Ziel gesetzt, Filme zu veröffentlichen, die eine große Wirkung in den Kinos haben, bevor diese Filme auf Apple TV+ landen.

Apple soll sich bereits in Gesprächen befinden, um Filme in Tausenden von Kinos mindestens einen Monat vor dem Streaming-Datum zu veröffentlichen. Das Konzept: Ein großer Kinostart hilft dabei, die Aufmerksamkeit auf einen Titel zu lenken und gleichzeitig den Apple TV+ Dienst zu fördern. Zudem lässt sich mit einem Kinofilm eine kostspielige Produktion eher rechtfertigen, inklusive Stars wie George Clooney und Brad Pitt. Berichten zufolge haben sich die beiden Schauspieler für Apple und nicht für Anbieter wie Netflix entschieden, weil Apple einen Kinoverleih versprochen hat.

Apple strebt Partnerschaften mit etablierten Filmstudios an, um den internationalen Kinoverleih zu organisieren, anstatt alles intern abzuwickeln, da das Unternehmen nicht über die nötige Erfahrung verfügt. Die Vereinbarungen über die Höhe der Marketingbudgets und die Vertriebsprovisionen der Partnerstudios sind noch nicht abgeschlossen.

Einer der nächsten Apple TV+ Titel, der einen bedeutenden Kinoverleih durch Paramount erhalten wird, ist der kommende Martin Scorsese-Film „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Der Deal hat jedoch nichts mit den laufenden Plänen für die Apple Original Films-Einheit zu tun, da der Vertrag mit Paramount aus Verhandlungen vor ein paar Jahren hervorging, als Apple die Produktionsrechte für „Killers of the Flower Moon“ von dem Studio erwarb. Apple hat rund 200 Millionen Dollar in die Hand genommen, um die mit Spannung erwartete Produktion zu finanzieren. Der Film wird voraussichtlich im Mai auf dem Filmfestival in Cannes seine Premiere feiern und anschließend einige Monate lang in den Kinos zu sehen sein, bevor er über Apple TV+ veröffentlicht wird.

Laut Bloomberg hofft Apple, in diesem Jahr neben „Killers of the Flower Moon“ noch weitere Filme mit einem breit angelegten Kinostart zu veröffentlichen. Andere mögliche Kandidaten sind der Spionagethriller „Argylle“ und Ridley Scotts „Napoleon“.