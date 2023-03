Audible fügt Dolby Atmos beziehungsweise 3D-Audio zu seinem Originals- und Podcast-Angebot hinzu. Die neue Funktion soll ein besseres Hörerlebnis für die Nutzer bieten. Die Verwendung von Dolby Atmos ermöglicht eine 360-Grad-Audio-Umgebung, die den Zuhörer in die Handlung besser eintauchen lässt. Darüberhinaus könnt ihr euch aktuell Audible für nur 2,95 Euro pro Monat sichern. Zusätzlich erhaltet ihre 15 Euro Audible Guthaben.

3D-Sound für Audible

Dolby Atmos soll es den Nutzern ermöglichen, die Audioqualität ihrer Audible Podcasts und Originals-Hörbücher auf die nächste Stufe zu bringen. Die Funktion kann einen immersiveren und realistischeren Klang erzeugen, was das Hörerlebnis verbessert und den Eindruck vermittelt, dass die Geschichte direkt um den Hörer herum stattfindet.

Die neue 3D-Kollektion umfasst mehr als 40 der beliebtesten Audible-Originals, die zum ersten Mal in Kooperation mit Dolby in räumlichem Klang verfügbar sind. Zunächst sind allerdings nur englischsprachige Titel in 3D-Audio verfügbar, die jedoch auch im deutschen Audible-Abo erhältlich sind. Mit dabei sind unter anderem „Letters from Camp“, „Oliver Twist“ und „The Prophecy“.

Zum Start sind die neuen 3D-Audio-Titel für kompatible Echo-Lautsprecher verfügbar. Darüber hinaus wird die Funktion auch auf iOS-Geräten verfügbar sein, die Dolby-Atmos-kompatible Kopfhörer oder Lautsprecher verwenden.

„Dolby Atmos ist ein innovatives Audioerlebnis, das es Kreativen ermöglicht, ihre künstlerischen Visionen mit dem größten Potenzial zu präsentieren“, sagt John Couling, Senior Vice President, Entertainment, Dolby Laboratories. „Mit Dolby Atmos kann die Klangplatzierung nun als neues Element genutzt werden, um die Zuhörer noch näher an ihre Lieblingspodcasts, Audioerzählungen und Geschichten heranzuführen. Durch die Partnerschaft mit Audible bringen wir unglaublichen immersiven Sound zu einem der weltweit führenden Dienste und Kataloge für Audio-Storytelling.“

Die Einführung von Dolby Atmos in Podcasts und Originals ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Technologie das Hörerlebnis verbessern kann. Im Juni letzten Jahres führte Apple 3D-Audio in Apple Music ein.

An dieser Stelle wollen wir euch auch auf die aktuelle Frühjahrsaktion hinweisen. So könnt ihr derzeit Audible vier Monate für je nur 2,95 Euro testen und erhaltet darüber hinaus noch 15 Euro Audible Guthaben geschenkt.