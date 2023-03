Am 15. März 2023 startete die dritte Staffel der beliebten Comedy-Serie „Ted Lasso“ exklusiv auf Apple TV+. Die ersten beiden Folgen „Smells Like Mean Spirit“ und „Ich will nicht zu Chelsea“ stehen bereits zum Abruf bereit. In der kommenden Woche (Mittwoch, 31.03.2023) geht es mit Folge 303 „4-5-1“ weiter. Um weiterhin den Fokus auf die beliebte Apple Original-Serie zu lenken, hat Apple nun den Clip „Ted Lasso – An Inside Look: Season 3 Rebuilding Richmond“ auf YouTube veröffentlicht.

„Ted Lasso – An Inside Look: Season 3 Rebuilding Richmond“ [Video]

Apple betreibt rund um die dritte Staffel von „Ted Lasso“ einen großen Marketing-Aufwand. Neben diversen Clips, gibt es nicht nur offizielles Merchandise im Nike-Online-Shop, die „Ted Lasso“-Besetzung stattete auch kürzlich dem US-Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus einen Besuch ab.

In der 12-teiligen dritten Staffel von „Ted Lasso“ wird der neu aufgestiegene AFC Richmond lächerlich gemacht, da Medienprognosen ihn weithin als Letzten in der Premier League bezeichnen und Nate (Nick Mohammed), der jetzt als „Wunderkind“ gefeiert wird, gewechselt ist, um für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United zu arbeiten. Nach Nates umstrittenem Abschied von Richmond tritt Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) als Co-Trainer auf. Während Ted (Jason Sudeikis) mit dem Druck bei der Arbeit fertig werden muss, kämpft er zu Hause weiter mit seinen eigenen persönlichen Problemen. Rebecca (Hannah Waddingham) konzentriert sich darauf, Rupert zu besiegen, und Keeley (Juno Temple) navigiert sich als Boss ihrer eigenen PR herum Agentur. Die Dinge scheinen sowohl auf als auch neben dem Platz auseinanderzufallen, aber Team Lasso wird trotzdem sein Bestes geben.

In dem eingebundenen Clip gehen verschiedene Hauptdarsteller noch einmal auf die Geschehnisse der zweiten Staffel sowie die Herausforderungen in der dritten Staffel ein. Es ist für Ted und den AFC Richmond in dieser Saison wichtiger denn je, mehr als nur ein Gewinnerteam zu formen.

