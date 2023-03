Apple-CEO Tim Cook ist dieses Wochenende in China, wo er an einem staatlich geförderten „China Business Summit“ teilnimmt. Wie Bloomberg berichtet, ist Cook einer der wenigen US-Führungskräfte, die an dem Wirtschaftsgipfel teilnehmen werden. Zudem besuchte Apples CEO einen Apple Store in Sanlitun, wo er sich einen Auftritt der chinesischen Sängerin Huang Ling ansah.

Tim Cook auf dem „China Business Summit“

Dem Bericht zufolge gehören Cook und der Pfizer-CEO Albert Bourla zu den wenigen US-Chefs, die in dieser Woche an dem Wirtschaftsgipfel in China teilnehmen. Insgesamt haben sich „einhundert ausländische Vertreter für die Veranstaltung angemeldet“. Zu den anderen Teilnehmern aus den USA gehören der Gründer von Bridgewater Associates, Ray Dalio, und der Präsident von Invesco, Martin Flanagan.

US-Firmen waren bereits in den vergangenen Ausgaben der „China Business Summit“ nicht zahlreich vertreten. Doch selbst unter diesem Gesichtspunkt sind laut Bloomberg auffällig wenig Vertreter der amerikanischen Unternehmen vor Ort. Die Zurückhaltung könnte aus Angst erfolgen, unerwünschte Aufmerksamkeit in der Heimat auf sich zu ziehen, so eine mit ihren Überlegungen vertraute Führungskraft in Peking. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind nach wie vor angespannt. Das Verhältnis ist geprägt von einer Mischung aus wirtschaftlichen Konflikten, politischer Konkurrenz und strategischem Misstrauen.

Cooks Besuch in China findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Apple aktiv versucht, seine Lieferkette über China hinaus zu diversifizieren. Zusammen mit Partnern wie Foxconn und TSMC investiert das Unternehmen massiv in neue Produktionsanlagen in Indien und den Vereinigten Staaten.

Während seines Aufenthalts in China im Vorfeld des Wirtschaftsgipfels besuchte Tim Cook auch den Apple Store in Sanlitun, wo er sich einen Auftritt der chinesischen Sängerin Huang Ling ansah. Cook berichtete über den Besuch auf seinem Weibo-Account: