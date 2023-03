Viele Personenwaagen können schon seit einiger Zeit mehr als nur unser Gewicht anzeigen. Neben dem Körpergewicht messen sie auch Puls, Muskelmasse oder den Körperfettanteil. Withings ist eines der Unternehmen, die in diesem Bereich führend sind. Nun geht der erfahrene Hersteller einen Schritt weiter und gibt uns das perfekte Hilfsmittel zur Selbstoptimierung. So liefert die Withings Body Scan Waage (unter anderem bei Gravis erhältlich) eine detaillierte Auskunft zu einer Reihe an Biomarkern. Die herausstechenden Merkmale sind hierbei die EKG-Funktion, eine Segment-Analyse und die Überwachung der Nervenaktivität. Dabei liefert die clevere Waage noch viele weitere Metriken und verbindet diese, um eine umfangreiche Auskunft zu unserer Gesundheit zu geben. Ob das Konzept aufgeht, zeigen wir euch heute in unserem Test zur Withings Body Scan.

Eine Waage mit Segment-Analyse, Nervenmessung, EKG und mehr

Withings verkauft die Body Scan mit dem Argument, dass es sich nicht nur um eine intelligente Waage, sondern um ein größeres Paket umfassender Körperanalyse-Tools handelt. Es soll die gleiche Art von Geräten sein, die man in einem hochwertigen Fitnessstudio oder in einer einfachen klinischen Einrichtung finden könnte. Das Gerät analysiert die segmentierte Körperzusammensetzung (Körperfett, Muskelmasse, Knochenmasse und Wasseranteil etc.), führt ein EKG mit sechs Ableitungen durch, misst die Nervenaktivität und überwacht das Gefäßalter. Außerdem überwacht das System mit Hilfe der Galvanischen Hautreaktion (GSR) die Schweißmenge der Füße, um nach Anzeichen von Neuropathie zu suchen.

Von Außen sieht man der Body Scan nicht an, dass man es mit einer solchen Gesundheitsanalyse-Zentrale zu tun hat. Einzig der integrierte Griff lässt erahnen, dass das Gerät mehr kann, als andere smarte Waagen. Den Griff benötigt man, um beim morgendlichen Wiegen einen der vielen Körperanalysetests durchzuführen. Er ist mit einem dünnen, aber robust aussehenden, geflochtenen Kabel an einer Spannrolle befestigt.

Doch bevor wir die Waage im vollen Umfang nutzen können, steht der Einrichtungsprozess an. Es können bis zu 8 zugeordnete Nutzer pro Waage registriert werden. Withings hat den Einrichtungsprozess leicht verständlich gestaltet. Im Grunde muss die Waage nur aktiviert werden, die Health Mate-App geöffnet und das WiFi-Passwort eingegeben werden. Jetzt können wir noch bei Bedarf ein Ziel für eine Gewichtsabnahme festlegen.

Damit sich die Waage ein detailliertes Bild von uns machen kann, müssen wir uns noch an fünf Tagen hintereinander wiegen, dann ist die Waage bereit, Vorschläge zu machen, wie wir unseren Lebensstil verbessern können. Außerdem zeigt die Body Scan anhand von Anleitungen, was das Gerät zu bieten hat.

So lernen wir unter anderem, wie der besagte Griff genutzt wird, indem man ihn auf Beckenhöhe zieht und 90 Sekunden wartet, bis die Messungen abgeschlossen sind. 60 Sekunden mag zunächst viel klingen, doch es gibt einiges zu erfahren über den eigenen Körper. Alternativ kann man den Messvorgang auf rund 30 Sekunden verkürzen und erhält die wichtigsten Informationen.

Während des Wiegens bekommt man bereits die ersten Daten auf dem Display angezeigt. Die Waage führt eine Reihe von Tests durch, um Gewicht, Körperfett, Muskelmasse, Viszeralfett, EKG, Pulswellengeschwindigkeit, Gefäßalter und Nervengesundheit zu messen. Dabei werden diese Daten in heller und gut lesbarer Schrift angezeigt, gefolgt von den Wetterdaten des Tages und einer Anzeige der örtlichen Luftqualität.

Das Display kann man an dieser Stelle nicht genügend loben. Wir hatten schon einige smarte Waagen unter den Füßen und viel Zeit damit verbracht, auf deren viel zu kleine Displays zu schauen. Withings hat die Größe des Displays und die Benutzeroberfläche hier vorbildlich gestaltet. Das Layout ist übersichtlich und alles ist tatsächlich gut lesbar, auch früh morgens, wenn man gerade aus der Dusche kommt und noch keine Brille aufhat. Die Schrift ist klar, die Trendlinien sind breit und heben sich sauber vom Hintergrund ab. Das mag als selbstverständlich erscheinen, doch es ist überraschend, wie viele Unternehmen diese Dinge nicht richtig hinbekommen.

Die Liebe zum Detail zeigt sich auch darin, dass die Waage mit einem Vibrationsmotor ausgestattet ist, der vermittelt, wann die Messung begonnen und beendet wurde. Unterstützt wird der gute Eindruck von der Health Mate-App. Wir haben die Gesundheits-App schon des Öfteren gelobt und machen hier keine Ausnahme. Die übersichtliche Benutzeroberfläche und die Fülle an Daten geben den wohl besten Gesundheitsüberblick, den wir im Smart-Bereich kennen – natürlich vorausgesetzt, ihr nutzt die entsprechenden Geräte.

Funktionen

Nachfolgend erhaltet ihr eine Übersicht zu allen Funktionen und Messungen der Withings Body Scan:

Segmentale Körperzusammensetzung

Überwacht Gewicht (kg, lb, st lb), BMI, Ganzkörperzusammensetzung sowie Fett- und Muskelmasse individuell für jeden Körperteil.

Herzgesundheit

Anzeige der Herz-Kreislauf-Gesundheit mittels Pulswellengeschwindigkeit, Gefäßalter und Herzfrequenz im Stehen.

Withings EKG Monitor

Mit dem 6-Kanal-Elektrokardiogramm (EKG) kann Vorhofflimmern, die häufigste Herzrhythmusstörung, erkannt werden.

Nervengesundheit

Misst und bewertet die Nervengesundheit an den Füßen, um Anzeichen einer autonomen peripheren Neuropathie zu erkennen und zu verfolgen.

Tägliche Wettervorhersage

Wenn ihr euch auf die Waage stellt, erhaltet ihr einen lokalisierten Wetterbericht sowie eine Analyse der Luftqualität.

Ernährungstracking

Ihr könnt euer Gewichtsziel angeben und das tägliche Kalorienbudget kontrollieren.

Benutzerprofile

Die Waage erkennt bis zu 8 Benutzer mit unabhängiger Synchronisierung.

Automatische Synchronisierung

Die Daten jeder Gewichtsmessung erscheinen automatisch via WLAN in der Health Mate App.

Genauigkeit der Messergebnisse

Dank überarbeiteter, neuer Sensoren misst die Withings Body Scan das Gewicht bis auf 50 Gramm genau. Wie akkurat die anderen von der Body Scan ermittelten Werte sind, lässt sich nur schwer mit Bestimmtheit sagen. Hierfür wäre ein Vergleich mit einer klinischen Einrichtung notwendig. Doch es gibt nichts, was sich in der Analyse falsch anfühlt.

Die segmentierte Körperzusammensetzung ist unserer Meinung zutreffend und hebt die Bereiche des Körpers hervor, die tatsächlich das meiste Gewicht tragen. Es ist sehr interessant zu sehen, welche Regionen des Körpers „fit“ sind und welche nicht. Dabei ist von großem Vorteil, dass all dies dank des optionalen und kostenpflichtigen Health+ Dienstes mit Ratschlägen für Verbesserungen des eigenen Körpers aufgewertet wird. Natürlich kann man diese Beratung auch in einem Fitnesscenter erhalten – und das sogar wahrscheinlich auch noch besser – doch es stellt sich zweifelsohne ein gewisser Luxus ein, wenn man die Messungen jeden Morgen in seinem eigenen Bad durchführt und auf dem iPhone Tipps erhält. Ihr könnt die App natürlich auch mit Apple Health koppeln und dort viele der Daten einsehen.

Die Bewertung der Daten erfolgt nicht auf ärztlichen Empfehlungen. Sie werden anhand von Durchschnittswerten anderer Withings-Nutzer mit gleichem Alter und gleicher Größe herangezogen. Zudem können Aussagen wie z. B. zur Herz-Kreislauf-Gesundheit keinen Besuch bei einem Arzt ersetzen. Das ist auch nicht Withings Zielsetzung. Das Unternehmen will dem Nutzer lediglich einen Hinweis auf die Körpergesundheit geben und mit Ratschlägen unterstützen. Und das mit Erfolg, wie wir in unserem Test selber feststellen konnten.

Fazit

Wir haben reichlich Lob für die Withings Body Scan übrig. Das Gerät stellt den Höhepunkt dessen dar, was eine intelligente Waage derzeit leisten kann. Dass man die Fülle von Daten an einem einzigen Ort sammeln kann, um seine Gesundheit besser zu überwachen, macht die Waage zum perfekten Hilfsmittel zur Selbstoptimierung. Das einzige, was bei uns „unrund“ lief, war die Aktivierung der EKG-Funktion. Für diese muss man sich in der App ein Tutorial angucken und anschließend wird das Feature aktiviert. Dies funktioniert bei uns im ersten Angriff nicht. Nach einmaligen Löschen der Withings-App, Neuinstallation und erneutem Angucken des Tutorials, war auch die EKG-Funktion aktiviert.

Zweifelsfrei hat die Withings Body Scan auch ihren Preis. Die Withings Body Scan kostet 399,95 Euro (unter anderem bei Gravis erhältlich). Das optionale Withings Health+ Abo ist für drei Monate inkludiert und soll bei täglichen Routinen zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit helfen. Danach kostet Health+ 9,95 Euro im Monat oder 99,50 Euro im Jahr. Natürlich gibt es auch (weniger smarte) Waagen, die günstiger sind.

Und an dieser Stelle stellt sich die Frage, ob man bereit ist, für ein solches Gerät diesen Premium-Preis zu zahlen. Insbesondere, da viele Nutzer bereits Geräte im Einsatz haben, die bestimmte Funktionen der Waage durchführen können. Beispielsweise die Apple Watch für eine Herzgesundheitsanalyse. Doch wer einen Alleskönner sucht, der präzise Gewichtsmessungen und eine professionelle Segment-Analyse bietet, hat ihn mit der Withings Body Scan gefunden.