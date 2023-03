Im Juni letzten Jahres kündigte Apple im Rahmen der WWDC neue Möglichkeiten für die Apple Wallet-App an. In diesem Zusammenhang wurde die Option „Apple Pay Later“ (deutsche Bezeichnung „Später mit Apple Pay bezahlen“) ins Leben gerufen. Genau diese startet heute in den USA für erste Nutzer. In den kommenden Monaten wird Apple das Feature allen US-Kunden anbieten.

Apple Pay Later startet in den USA

Nachdem Apple Pay Later in den letzten Wochen bereits intensiv von Apple Mitarbeitern getestet wurde, fällt heute der Startschuss in den USA. Apple Pay Later ermöglicht es Anwendern Einkäufe in vier Raten aufzuteilen und diese über sechs Wochen verteilt ohne Zinsen und Gebühren zu bezahlen.

Anwender können ihre Apple Pay Later-Raten bequem an einem zentralen Ort in Apple Wallet nachverfolgen, verwalten und zurückzahlen. Apple Pay Later kann für Einkäufe zwischen 50 bis 1.000 Dollar für Online- und In-App-Käufe auf dem iPhone und iPad bei Händlern beantragt werden, die Apple Pay akzeptieren. Ab heute wird Apple ausgewählte Benutzer einladen, auf eine Vorabversion von Apple Pay Later zuzugreifen. In den kommenden Monat möchte der Hersteller das Fearture allen berechtigten US-Nutzern anbieten.

Um mit Apple Pay Later zu starten, können Anwender innerhalb der Wallet-App einen Kredit beantragen, ohne dass sich dies auf ihr Guthaben auswirkt. Sie werden dann aufgefordert, den Betrag einzugeben, den sie sich leihen möchten, und den Bedingungen von Apple Pay Later zuzustimmen. Während des Antragsverfahrens wird ein kurzer Zahlungsprozess durchgeführt, um sicherzustellen, dass sich der Benutzer in einer guten finanziellen Position befindet, bevor er den Kredit erhält.

Nachdem ein Benutzer genehmigt wurde, sieht er die Option „Später bezahlen“, wenn er Apple Pay an der Kasse online und in Apps auf iPhone und iPad auswählt, und kann mit Apple Pay Later einen Kauf tätigen. Sobald Apple Pay Later eingerichtet ist, können Benutzer beim Kauf auch direkt im Checkout-Prozess einen Kredit beantragen.

Apple Pay Later wird über das Mastercard Ratenzahlungsprogramm aktiviert, sodass Händler, die Apple Pay akzeptieren, nichts unternehmen müssen, um Apple Pay Later für ihre Kunden zu implementieren. Als Voraussetzung nennt apple iOS 16.4 und iPadOS 16.4.