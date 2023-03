Die Schwebefunktion für den Apple Pencil 2, wurde mit dem M2 iPad Pro 2022 eingeführt. Mit der Funktion kann das iPad den Apple Pencil schon in einer Entfernung von rund bis zu 12 Millimeter zum Display erkennen. Damit bietet Apple eine Vorschau der Markierungen an, bevor Nutzer sie tatsächlich vornehmen. Mit iPadOS 16.4 hat Apple nun die Schwebefunktion des Apple Pencil erweitert. Ein leicht über dem Display schwebender Apple Pencil überträgt jetzt auch seinen Neigungswinkel an das iPad, was eine präzisere Vorschau in Apps ermöglicht. Apples Director of Input Experience Leslie Ikemoto und Director of Platform Product Marketing Stephen Tonna sprachen mit TechCrunch über die Neuerung.

Apple-Führungskräfte erläutern Update für den Apple Pencil

In dem Interview gab Leslie Ikemoto Auskunft über die aktualisierte Schwebefunktion. Entwickler haben die Schwebefunktion seit ihrer ursprünglichen Veröffentlichung in iPadOS 16.1 für die mit M2 ausgestatteten iPad Pro Modelle begeistert aufgenommen. Wie Ikemoto erklärt, macht das neueste Update die Funktion jetzt noch leistungsfähiger.

„Wenn man sich Procreate anschaut, gibt es dort den Bleistiftpinsel, der klein und dünn ist, wenn man senkrecht zum Display ausgerichtet ist, und der dann breiter wird, wenn man ihn zum Schattieren neigt“, sagt Ikemoto. „Mit Tilt und Azimuth kann Procreate einen exakten Umriss der Markierung rendern, die man machen will, wenn man den Bleistiftpinsel ansetzt, und das ist eine enorme Verbesserung für die Benutzer.“

Ursprünglich zeigte die Schwebefunktion eine einfache Vorschau des Pinsels oder zeigte an, über welchem Werkzeug der Stift vor der Auswahl schwebte. Das war nützlich, um eine Vorschau zu erhalten, wie der Pinsel auf einer Seite aussehen würde, basierend auf der ausgewählten Dicke und Deckkraft, aber es fehlten einige wichtige Details. Jetzt kann das iPad genau berechnen, in welchem Winkel der Apple Pencil gehalten wird, und nicht nur, wo die Spitze schwebt und wie weit sie vom Display entfernt ist.

Wenn zum Beispiel ein Bleistift-Werkzeug in Procreate ausgewählt ist, können Benutzer den Stift auf die Seite kippen, um einen Schattierungseffekt zu erzielen. Dieser Strich wird jetzt in iPadOS 16.4 akkurat in der Vorschau angezeigt.

Viele Apps unterstützen bereits die Schwebefunktion

Apple teilte mit, dass der Apple Pencil für handschriftliche Eingaben beliebter ist als für das Zeichnen und Malen. Aus diesem Grund funktioniert die Schwebefunktion über verschiedene Apps hinweg und erfordert von den Entwicklern keine Code-Änderungen für eine einfache Übernahme.

Die Schwebefunktion wird sowohl in nativen Apple-Funktionen als auch in Drittanbieter-Apps unterstützt. „Wir wollten, dass die Schwebefunktion so einfach wie möglich zu adaptieren ist“, sagte Ikemoto. Deshalb wurde die Schwebefunktion so entwickelt, dass sie APIs nutzt, die bereits für das Magic Keyboard Trackpad verwendet wurden. Dadurch funktioniert sie automatisch mit jeder App, die bereits die Interaktion mit dem UI-Zeiger unterstützt.

Tonna fügte hinzu, dass Apple „immer auf das Feedback der Kunden hört“ und auch „Dinge entwickelt, an die unsere Kunden nicht einmal gedacht haben“. Das Apple Pencil Team nutzt auch selbst, was es entwickelt, und nimmt jeden Oktober am „Inktober“ teil. Das gesamte Team zeichnet und malt in diesem Monat, auch diejenigen, die keine besonderen künstlerischen Fähigkeiten haben.

Apple hat iPadOS 16.4 mit der aktualisierten Apple Pencil Schwebefunktion am 27. März veröffentlicht. Kunden, die das M2 iPad Pro und den Apple Pencil 2 besitzen, können die Funktion nutzen.