Anfang dieses Monats kündigte Apple den Start von Apple Music Classical für den gestrigen Dienstag an. Gesagt, getan. Seit gestern kann die Apple Music Classical App über den App Store herunterladen und installiert werden (wir berichteten). Für Klassik-Fans haben wir nun ein paar Tipps parat und zudem hat Apple einen ersten Werbespot für das neue Klassik-Angebot veröffentlicht.

Mit über fünf Millionen Titeln ist Apple Music Classical Zuhause des größten Klassik-Katalogs der Welt, der das komplette Spektrum von berühmten Aufnahmen bis hin zu vergessenen Perlen abdeckt. Für Einsteiger ist die handverlesene Kuration „Editor’s Choice“ ein großartiger Ausgangspunkt. Für diejenigen, die bereits mit einem bestimmten Werk vertraut sind, ist die Liste beliebter Aufnahmen in der App der perfekte nächste Schritt — und eine unterhaltsame Möglichkeit, zu vergleichen und gegenüberzustellen. Apple Music Classical bietet außerdem Tausende von exklusiven Alben, darunter Aufnahmen weltberühmter Orchester.

„Wir lieben Musik — das ist im Kern das, um was sich alles dreht — und Klassik ist die Grundlage für Musik aller Genres“, sagt Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats bei Apple. „Apple Music Classical ist eine spezialisierte App, die sowohl für Klassik-Expert:innen als auch für Klassik-Neulinge geeignet ist. Sie bietet die weltweit größte Auswahl an klassischer Musik, die besten Funktionen zum Suchen und Stöbern, das beste Klangerlebnis mit 3D Audio und Tausende von exklusiven Aufnahmen. Wir glauben, dass dies das beste Streamingerlebnis für Klassik ist, das es gibt, und für uns ist das erst der Anfang.“