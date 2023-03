Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass bekannt wurde, dass sich Apple TV+ den Martin Scorsese Film “Killers of the Flower Moon” sichern konnte. Nun haben die Verantwortlichen in Cupertino den Kinostart bekannt gegeben. Der zweiphasige Kinostart beginnt am 06. Oktober 2023.

“Killers of the Flower Moon” startet am 06. Oktober in ersten Kinos

Apple Original Films hat bekannt gegeben, dass Martin Scorseses mit Spannung erwarteter Film „Killers of the Flower Moon“ zunächst exklusiv in den Kinos weltweit in Partnerschaft mit Paramount Pictures erscheinen wird. In ersten Kinos startet der Apple Original Film am Freitag, den 6. Oktober. Der breitgefächerte Kinostart erfolgt am Freitag, den 20. Oktober. Zu einem Spätren Zeitpunkt feiert der Film sein Debüt auf Apple TV+.

Unter der Regie von Scorsese und für die Kinoleinwand von Eric Roth und Scorsese geschrieben, basierend auf David Granns gleichnamigem Bestseller, spielt „Killers of the Flower Moon“ im Oklahoma der 1920er Jahre und zeigt den Serienmord an Mitgliedern der ölreichen Osage Nation, eine Reihe brutaler Verbrechen, die als Schreckensherrschaft bekannt wurde. In den Hauptrollen sind Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion und Tantoo Cardinal zu sehen.

„Killers of the Flower Moon“ stammt aus den Apple Studios und wurde zusammen mit Imperative Entertainment, Sikelia Productions und Appian Way produziert. Produzenten sind Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas und Daniel Lupi, wobei DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer und Niels Juul als ausführende Produzenten fungieren.